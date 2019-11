Sofbank broedt op 'Japans Google'

Voor 11,5 miljard dollar (10,4 miljard euro) neemt Softbank de onlineberichtendienst Line over. Die was tot nu toe in handen van Naver, een Zuid-Koreaans internetbedrijf, maar noteert wel in Tokio op de beurs. De deal houdt in dat Line van de beurs wordt gehaald en fuseert met Yahoo Japan, dat eigendom is van Softbank, om een nieuwe holding te vormen.