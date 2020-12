Sofina mee aan boord bij beursgang Airbnb

Via Sequoia investeerde Sofina achtereenvolgens in Yahoo!, Google, YouTube, LinkedIn, Instagram, WhatsApp en Uber.

De relatie van Sofina met Sequoia dateert al van de jaren 90. Het was een van de eerste spelers waarmee de familie Boël in contact kwam aan de Amerikaanse westkust. Via Sequoia investeerde Sofina achtereenvolgens in Yahoo!, Google, YouTube, LinkedIn, Instagram, WhatsApp en Uber.