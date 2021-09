Sofina-parel Byju's diept verlies fors uit

Byju's, de Indiase goudklomp van de families Boël en de Spoelberch, boekte afgelopen boekjaar (2019/20) 82 procent meer omzet. Maar de start-up diepte haar verliezen door oplopende kosten ook fors uit.

Leerlingen en studenten kunnen via de Byju-app via video's, interactieve simulaties en andere inhoud oefeningen maken en zich voorbereiden op (toelatings)examens. Voor de jonge leerlingen werkt het onder het label Early Learn samen met Disney.

De coronacrisis gaf onlinespelers als Byju's de wind in de zeilen en maakte ze gegeerd bij investeerders, die dollartekens in de ogen krijgen bij de forse groei van de sector. Voor de Belgisch investeerders Sofina en Verlinvest is het geesteskind van CEO Byju Raveendran aan het uitgroeien tot een succesverhaal. Het is een van India's waardevolste start-ups. Bij de jongste kapitaalronde werd Byju's gewaardeerd op niet minder dan 16,5 miljard dollar en bij de volgend geldinzameling wordt uitgegaan van een waardering die 20 miljard dollar zal overstijgen.

Maar het bedrijf is voorlopig nog stevig verlieslatend, blijkt uit de jongste jaarcijfers die in de lokale pers verschenen. Omdat Byju's steeds meer aanslaat, groeide de omzet van het bedrijf uit Bangalore in het boekjaar 2019-2020 met 82 procent tot 2.380 crore (274 miljoen euro).