Sofina pompt geld in uw digitale kloon

De holding van de familie Boël investeert in het Amerikaanse Twin Health, waarvan de technologie het mogelijk maakt digitale klonen van mensen te maken met het oog op hun verzorging en genezing. Sofina's aloude bondgenoot Sequoia is ook van de partij.

De investering van Sofina kadert in een kapitaalronde van 140 miljoen dollar (121 miljoen euro) van Twin Health, waarop onder meer ook durfkapitalisten als Iconiq en Sequoia intekenden. Het is de derde keer dat het Amerikaanse bedrijf geld ophaalt. Via die drie kapitaalrondes zamelde het in totaal al 183,5 miljoen dollar in.

Sequoia en Sofina zijn geen onbekenden voor elkaar, integendeel. De legendarische Amerikaanse durfkapitalist is al decennia een bondgenoot van de holding van de familie Boël. Sofina investeert al heel lang in de fondsen van Sequoia en de twee investeren vaak samen in start-ups, onder meer in India. Ze zitten samen in het kapitaal van de razendsnel groeiende onderwijsstart-up Byju's.

Kunstmatige intelligentie

Het systeem is gebouwd op basis van duizenden gegevens die vergaard worden via niet-invasieve sensoren.

Twin Health ontwikkelde de Whole Body Digital Twin, een digitale kloon die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie die het moet mogelijk maken stofwisselingsziekten om te keren of te voorkomen. De 'digital twin' kloont het metabolisme van de gebruikers en laat toe te onderzoeken hoe een lichaam reageert. Het systeem is gebouwd op basis van duizenden gegevens die vergaard worden via niet-invasieve sensoren. Op basis van de onderzoeksresultaten kan een individuele begeleiding uitgewerkt worden voor de patiënt.

De oprichter van het drie jaar oude bedrijf is de serieondernemer en technologiepionier Jahangir Mohammed, die onder meer Kineto Wireless (wifi-technologie) en Jasper Technologies (Internet of Things - IoT) oprichtte. De netwerkreus Cisco kocht dat laatste bedrijf in 2016 over voor 1,4 miljard dollar.

Collibra

Sofina is de jongste tijd bijzonder actief. Vorige week raakte bekend dat de holding ook op het punt staat stevig te investeren in het Belgische databedrijf Collibra. Dat wil zo'n 250 miljoen dollar ophalen.

De Boël-holding zou samen met - opnieuw - bondgenoot Sequoia een heel groot deel van de kapitaalronde van Collibra voor haar rekening nemen. Ze zouden samen voor ongeveer twee derde van het verse geld instaan. De rest van het bijkomende geld zou hoofdzakelijk van de bestaande aandeelhouders komen.