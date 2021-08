Sofina steekt bedrijf boven 'Indiase TikTok' vijfde keer geld toe

Verse is het bedrijf boven Dailyhunt, een soort Google News voor de Indiase markt dat nieuws en entertainment verzamelt en verspreidt in tal van regionale talen. Het omvat ook Josh, een 'Indiase TikTok'.

De Boël-holding Sofina investeert voor de vijfde keer in anderhalf jaar tijd in VerSe Innovation, het bedrijf boven het 'Indiase TikTok' en het 'Indiase Google News'. Het bedrijf is voortaan 3 miljard dollar waard.

De kapitaalrondes volgen elkaar in snel tempo op bij VerSe Innovation. Zes maanden geleden haalde het technologieplatform uit Bangalore 200 miljoen dollar op. Vorige week zamelde het bedrijf 450 miljoen dollar in. Het verse geld komt onder meer van de Amerikaanse investeerder Carlyle en van enkele bestaande aandeelhouders, waaronder Sofina . Ook Google, de software- en gamereus Microsoft en het staatsinvesteringsfonds van Qatar zitten in het kapitaal.

Sofina stapte in mei 2019 in VerSe Innovation en investeerde intussen al vijf keer in het bedrijf. De Boël-holding bezat eind vorig jaar 6,89 procent van de VerSe-aandelen en heeft er een waarnemerszitje in de raad van bestuur. Het bedrijf uit Bangalore werd bij de jongste kapitaalronde op 3 miljard dollar gewaardeerd, drie keer meer dan begin dit jaar.

Josh

Volgens VerSe dient het extra geld om zijn leidende positie in content te verstevigen en voor het verbreden van zijn capaciteiten in kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en databeheer. Het wil ook e-commerce en livestreaming op zijn platform introduceren.

Verse is het bedrijf boven Dailyhunt, een soort Google News voor de Indiase markt dat nieuws en entertainment verzamelt en verspreidt in tal van regionale talen. Het omvat ook Josh, een 'Indiase TikTok'. Sinds TikTok uit India verbannen is, werken lokale spelers hun eigen videoapps uit. Een van de marktleiders is Josh. Het heeft maandelijks 115 miljoen gebruikers, van wie 56 miljoen elke dag de app gebruiken. Meer dan 300 miljoen mensen gebruiken Dailyhunt elke maand.

Eenhoorns

VerSe Innovation is niet de niet de enige Indiase eenhoorn - een niet-genoteerd techbedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard dollar - in de portefeuille van Sofina. Ook het fintechbedrijf Pine Labs en de brillenfabrikant en -keten Lenskart behoren tot dat clubje, net als het platform voor kredietkaartbetalingen Cred.

Samen met het Belgische Verlinvest van de AB InBev-familie de Spoelberch zit Sofina ook in de exponentieel groeiende Indiase start-up Byju's, die al een tijdje een 'decacorn' is, een start-up met een waarde van meer dan 10 miljard dollar. Bij de jongste kapitaalronde werd Byju's gewaardeerd op 16,5 miljard dollar. Het werkt naar verluidt al aan een volgende geldinzameling, waarbij de waardering volgens onbevestigde berichten zou uitkomen op 20 à 21 miljard dollar.