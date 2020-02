Sofina wat steviger in AI-specialist Graphcore

Sofina stapte eind 2018 in het kapitaal van het Britse bedrijf. Het leidde zelfs de kapitaalronde van 200 miljoen dollar die toen op poten werd gezet. Na die operatie kreeg het 2,92 procent van de Graphcore-aandelen in handen.

Graphcore wordt nu gewaardeerd op 1,95 miljard dollar. Bij de intrede van Sofina was dat 'slechts' 1,7 miljard. De andere 'unicorns' - groeibedrijven met een waarde van meer dan 1 miljard dollar - in Sofina's portefeuille zijn het Indiase fintechbedrijf Pine Labs, de ontwikkelaar van de leerapp Byju's en de digitale marktplaats Vinted.

In dezelfde branche is Sofina aandeelhouder van ThoughtSpot, dat via AI bedrijfsdata razendsnel wil analyseren. Het zou daarmee met een muisklik kunnen wat in een traditioneel bedrijf 40.000 manuren vergt.