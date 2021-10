Sofina zet zwaar in op Collibra

De Boël-holding Sofina neemt samen met bondgenoot Sequoia een heel groot deel van de kapitaalronde van Collibra voor haar rekening. Dat vernam De Tijd. Het Belgische databedrijf wordt bij die operatie gewaardeerd op 5 miljard dollar (4,3 miljard euro).

Collibra staat op het punt 250 miljoen dollar op te halen. Het Belgische databedrijf zal daarbij gewaardeerd worden op zo'n 5 miljard dollar (4,32 miljard euro) en wordt opnieuw het waardevolste Belgische techbedrijf.

De laatste punten en komma's moeten nog worden gezet, maar de kapitaalronde wordt volgens onze informatie geleid door het Belgische Sofina en de Amerikaanse durfkapitalist Sequoia, die samen voor ongeveer twee derde van het verse geld zullen instaan. De twee zouden met andere woorden samen - en allicht elk voor de helft - ongeveer 165 miljoen dollar (142 miljoen euro) op tafel leggen. De rest van het bijkomende geld zou hoofdzakelijk van de bestaande aandeelhouders komen.

Het is niet de eerste keer dat Sofina veel geld in Collibra pompt. Toen de holding eind vorig jaar aan boord kwam, legde ze naar verluidt enkele tientallen miljoenen euro's op tafel in ruil voor 1,06 procent van Collibra. Ze kocht vooral aandelen van oudgedienden van het bedrijf.

Bondgenoten

Sequoia en Sofina zijn geen onbekenden voor elkaar, integendeel. De legendarische Amerikaanse durfkapitalist is al decennia een bondgenoot van de holding van de familie Boël. Sofina investeert al heel lang in de fondsen van Sequoia en de twee investeren vaak samen in start-ups, onder meer in India. Ze zitten samen in het kapitaal van de razendsnel groeiende onderwijsstart-up Byju's.

De nieuwe waardering voor Collibra is ruim dubbel zo hoog als bij de vorige grote kapitaalronde in april 2020. Toen werd er een waarde van 2,3 miljard dollar op de Brusselse start-up geplakt.

Dankzij de nieuwe deal krijgt Collibra verse middelen om een turbo op zijn groei te zetten en neemt het de fakkel van het waardevolste Belgische techbdrijf weer over van Odoo. Dat Waalse softwarebedrijf werd deze zomer bij een interne aandelenverkoop gewaardeerd op bijna 2,5 miljard euro (3 miljard dollar).

Google

Collibra haalde sinds zijn oprichting - deze ronde incluis - al 595,5 miljoen dollar op om zijn groei te financieren. Dat geld kwam onder meer van Capital G (de investeringstak van Google-moeder Alphabet) en van de Silicon Valley-fondsen Index Ventures en Battery Ventures. Ook Iconiq Capital, de investeringsboetiek die aan de slag mag met het vermogen van techtoppers als Mark Zuckerberg (CEO van Facebook), kwam aan boord.

De Nederlandse durfkapitalist Newion zit sinds 2012 in het kapitaal. In ruil voor een investering van 1 miljoen euro kreeg hij een belang van zo'n 20 procent in Collibra. Newion zit dankzij die vroege instap en gezien de huidige waardering van Collibra op een goudklomp.

Het bedrijf zag in 2008 het licht als een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het biedt bedrijven een onlineplatform waarmee die hun datastromen beter in kaart kunnen brengen. Collibra begon als een lokale Brusselse start-up, maar ontwikkelde zich tot een datareus met honderden werknemers in alle uithoeken van de wereld.

Eenhoorn

Odoo, Collibra en het webhostingbedrijf Team.blue (ex-Combell) zijn de drie enige Belgische eenhoorns (unicorns) - niet-beursgenoteerde techbedrijven met een waardering van minstens 1 miljard dollar. De softwarebedrijven Deliverect en Showpad zijn goed op weg om die miljardenstatus snel te bereiken.