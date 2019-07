Softbank lanceert grootste investeringsfonds ooit

Het was geen fonds voor doetjes: het minimumbedrag om in te stappen bedroeg 100 miljoen dollar.

Vision Fund had een looptijd van vijf jaar, maar heeft het gros van zijn middelen al geïnvesteerd. Meer dan 70 miljard dollar vloeide naar tientallen bedrijven, waaronder Nvidia (halfgeleiders), Uber, de zakelijke chatapp Slack of nog de coworkingspecialist WeWork. Het fonds moest ook een deel van het geld opzijzetten om zijn rendementsbelofte naar bepaalde investeerders (7 procent jaarlijks rendement) te kunnen honoreren.

Groot, groter, grootst

Begin dit jaar bleek dat de twee oliestaten en Softbank stevig van mening verschilden over een bijkomende investering in WeWork. Er liepen vergevorderde gesprekken voor een mega-investering van 16 miljard dollar van Vision Fund in het coworkingbedrijf. Het fonds zou via de investering de meerderheid van WeWork in handen krijgen. Maar de twee investeerders verzetten zich tegen zo'n omvangrijke deal. Uiteindelijk pompte Vision Fund 2 miljard dollar in het bedrijf.