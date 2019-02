Softbank tovert tien miljard bij in één dag

Son maakte donderdag een aandeleninkoopprogramma bekend ter waarde van 1,9 biljoen yen of 15 miljard euro. Dat enorme bedrag zal deels gefinancierd worden met de opbrengst van de beursgang van zijn telecomafdeling, die 2,4 biljoen yen opleverde.

Het resultaat van dat nieuws was een fenomenale koerssprong met 18 procent op de beurs van Tokio, tot 9.962 yen. Het was de grootste dagwinst voor het aandeel in meer dan tien jaar.