Softwarebedrijf Efficy tankt tientallen miljoenen voor Europese veroveringstocht

De Brusselse specialist in software voor klantenbeheer (CRM) Efficy haalt bij de financiers Apax Partners en Fortino Capital een 'zeer substantieel' bedrag op om zijn Europese groeiplannen mee te ondersteunen. 'Er staan 450 mogelijke overnames op ons lijstje.'

Europees kampioen CRM worden. Dat is, in een notendop, de ambitie die het Brusselse softwarebedrijf Efficy waar probeert te maken. Vanuit zijn hoofdkantoor in Evere timmert de specialist in software voor klantenbeheer - customer relation management of CRM in softwarejargon - naarstig aan die weg.

Efficy werd 16 jaar geleden opgericht met twee uitdagingen in het achterhoofd. Het wilde enerzijds software ontwikkelen die erg 'kneedbaar' was, om elke klant een gepersonaliseerde oplossing aan te bieden. Anderzijds moest die software gemakkelijk te upgraden vallen als nieuwigheden ontwikkeld werden. Met dat recept bouwt de Brusselse softwarespeler sindsdien in relatieve stilte aan een opmerkelijk traject.

Profiel Efficy Opgericht in 2005 in Brussel.

Specialist in software voor klantenbeheer (CRM).

Actief in 15 landen, waarin het 13.500 klanten bedient.

550 werknemers.

Verwacht voor 2021 een jaaromzet van 66 miljoen euro en een brutobedrijfswinst van 12 miljoen euro.

Wat begon als een lokaal Belgisch verhaal is vandaag een groep die in vijftien landen actief is, 550 mensen tewerkstelt en eind dit jaar op een omzet van 66 miljoen euro denkt af te klokken. Met dank aan de Europese blik van medeoprichter en CEO Cédric Pierrard. 'De Belgische markt is sowieso wat klein voor een softwarebedrijf met ambities', legt Pierrard uit. 'We keken dus al snel over de grenzen heen om te kunnen groeien.'

Lokale kampioenen

Daarbij merkte Efficy al snel dat er nood was aan Europees tegengewicht tegenover de grote Amerikaanse spelers in het wereldje, aldus Pierrard. 'Veel bedrijven voelen zich voor de verwerking van klantengegevens comfortabeler bij een Europees bedrijf dan bij zo'n Amerikaanse mastodont.'

Die Europese alternatieven bestaan, maar het landschap is nog erg versnipperd met wat Pierrard 'veel lokale kampioenen' noemt. Dus vatte Efficy het plan op om de rol van Europese consolidator te spelen. Eerst op eigen houtje, met zelf gegenereerde cashflows en bankfinanciering. Maar eind 2018 had Efficy een schaal bereikt waardoor een ander tempo mogelijk werd.

Pierrard beschrijft een sneeuwbaleffect. 'We begonnen meer cash te genereren en genoten veel vertrouwen van onze huisbank. Daarmee konden we grotere overnames ambiëren, wat onze groei weer zou versnellen. Gezien dat momentum hebben we een visieplan opgesteld, met als doel tegen 2024 100 miljoen omzet te boeken. Op dat moment was dat goed voor 5 procent van de onafhankelijke Europese CRM-markt.'

We mikken op 5 procent van de Europese markt over vijf jaar. Dat is goed voor ongeveer 250 miljoen euro. Cédric Pierrard CEO Efficy

Om die plannen mee te ondersteunen werd toen een financier gezocht en gevonden. Fortino Capital, het investeringsbedrijf rond de voormalige Telenet-toppers Duco Sickinghe en Renaat Berckmoes, stapte in. Die extra cash werd de voorbije maanden aan het werk gezet, met vier overnames in minder dan een jaar tijd. 'We hebben stilaan een zwarte gordel in het integreren van overnames', zegt Pierrard.

Het gaat zo snel voor Efficy dat de lat nu al hoger komt te liggen. 'We gaan sneller aan die 100 miljoen euro zitten dan we dachten', zegt Pierrard. 'Daarom is de ambitie bijgesteld. We willen nog altijd over vijf jaar 5 procent van de Europese markt. Maar omdat die de voorbije jaren zo is gegroeid, komt dat nu overeen met zo'n 250 miljoen euro.'

Cycle of life

Voor die volgende stap wordt met het Franse durfkapitaalfonds Apax Partners een nieuwe financier aangetrokken, terwijl ook Fortino geld bijstopt. De investeerders willen niet in detail treden over het bedrag. In de officiële communicatie houdt Efficy het op 'een zeer substantiële som'.

Maar Fortino-topman Sickinghe laat verstaan dat het om 'enkele tientallen miljoenen' gaat. 'En leg de nadruk maar op het meervoud.' Daarmee hoort de financieringsronde bij de grotere rondes die de jongste jaren in het Belgische techlandschap werden gesloten.

Wij zijn te klein geworden voor Efficy. Dat is goed nieuws. Duco Sickinghe Fortino Capital

Sickinghe geeft aan dat daarvoor een grotere speler dan Fortino nodig was. 'Wij zijn eigenlijk te klein geworden om Efficy in zijn ambities te ondersteunen. En dat is heel goed nieuws. Wij zijn blij dat we Efficy mee tot op dit punt hebben kunnen brengen, en nu worden we bij wijze van spreken opgevolgd door een veel groter fonds als Apax om de volgende fase te financieren. Dat is de 'cycle of life' in zakendoen. Al blijven wij zelf ook gewoon aandeelhouder, en investeren we nog een forse som mee.'