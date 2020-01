Sonos excuseert zich voor foute communicatie

Na een storm van protest excuseert de CEO van Sonos zich tegenover zijn klanten. De bekende fabrikant van audiostreaminginstallaties had eerder aangekondigd dat het oudere toestellen niet langer ondersteunt.

'We hebben je gehoord, en we beseffen dat we dit niet goed hebben aangepakt. Niet alleen wil ik me hiervoor oprecht verontschuldigen, ik wil je ook graag persoonlijk vertellen hoe we dit gaan aanpakken.' Zo start het bericht dat Patrick Spence, de topman van Sonos, zondag de wereld instuurde. Het Amerikaanse bedrijf had onrust gezaaid bij de bezitters van een ouder Sonos-systeem. Dat is een geheel van draadloos met elkaar verbonden luidsprekers voor het afspelen van streaming audio vanop je computer, smartphone of tablet.

Zo had het bedrijf laten weten dat vanaf mei alle producten die verkocht werden tussen 2005 en 2011 geen nieuwe software-updates en nieuwe functies meer zouden ontvangen. 'Ze worden vanaf dan als legacy aangemerkt. Dit gaat de luisterbeleving beïnvloeden. De technologische limieten van de oude speakers zijn bereikt', zo klonk het.

Geen updates

Klanten voelden zich bekocht en hadden het gevoel dat ze bijna verplicht worden om nieuwe toestellen aan te kopen. Dat ontketende een storm van protest op sociale media. Vooral het feit dat bij een combinatie van oude en nieuwe speakers ook die laatste als legacy zouden beschouwd worden, werd slecht onthaald.

Om te beginnen kan ik je geruststellen: nadat we in mei geen software-updates voor deze producten meer zullen leveren, zullen deze producten precies zo blijven werken als voorheen. We gaan ze niet van een afstand uitschakelen, we maken ze niet onbruikbaar en we verwijderen niets. Ik weet dat jullie veel geïnvesteerd hebben in een Sonos-systeem en we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die investering zo lang mogelijk gewaarborgd blijft.

Laatste hand

Nu klinkt het dat de 'eerste-generatie-producten geen nieuwe software-updates meer ontvangen, maar de producten zo lang mogelijk ondersteund blijven door middel van bugfixes en kritische beveiligingsupdates. Mochten we in de toekomst iets tegenkomen wat invloed heeft op jouw Sonos-ervaring en wat we niet kunnen oplossen, dan zullen we werken aan een passende oplossing en je informeren over wat dat voor jou betekent.'