Sony bevestigt verhuis van Londen naar Amsterdam

De onzekerheid over de brexit kost de Britten opnieuw een hoofdzetel van een groot bedrijf. De Japanse elektronicareus Sony gaat zijn Europese zetel verhuizen van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland.

Het bedrijf bevestigde woensdag de verhuisplannen, die eerder deze week al waren verschenen in de Nederlandse pers. Sony steekt niet weg dat de oversteek naar het continent te maken heeft met ht geplande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De bedoeling is om zo zware douaneprocedures te vermijden in het geval van een ‘harde’ brexit, laat woordvoerder Takashi Iida weten.