'SpaceX van Elon Musk 100 miljard dollar waard'

SpaceX hoort samen met onder meer de autobouwer Tesla tot het imperium van ondernemer en zakenman Elon Musk. Maar terwijl de waarde van Tesla makkelijk te volgen is op de beurs, is er voor het privébedrijf SpaceX geen constante graadmeter. Regelmatig zijn er wel indicaties bij aandelenoperaties.

CNBC meldt nu op basis van meerdere bronnen dat SpaceX een deal sloot met nieuwe en bestaande investeerders om tot 755 miljoen dollar aan aandelen van insiders te verkopen tegen 560 dollar per stuk. Die transactie waardeert heel het bedrijf op 100,3 miljard dollar (bijna 87 miljard euro) of voor het eerst meer dan 100 miljard. Dat is een forse stijging tegenover de 74 miljard dollar van februari.

Dure projecten

SpaceX haalde geen vers kapitaal op. Het was enkel een gelegenheid voor bestaande aandeelhouders om uit te stappen. In februari kwamen er wel extra middelen binnen (1,2 miljard dollar). Het bedrijf heeft meerdere grote kapitaalrondes achter de rug om twee dure projecten te financieren: het communicatiesatellietnetwerk Starlink en Starship, een raket van de volgende generatie.

Met de nieuwe waardering is SpaceX een van de weinige zogenaamde 'centicorns' of 'hectocorns' ter wereld, niet-beursgenoteerde bedrijven met een waarde boven 100 miljard dollar of 100 maal de fameuze 1 miljard van een 'unicorn'. Volgens het marktonderzoeksbureau CB Insights is het nu de op een na waardevolste privéfirma ter wereld, na het Chinese Bytedance, het moederbedrijf van TikTok.