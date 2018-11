Spectaculair recordjaar voor Belgische groeiers

Groeibedrijven halen driekwart meer geld op dan in 2017, dat zelf al een recordjaar was.

Camel-IDS, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), pakte gisteren uit met een kapitaalronde van 37 miljoen euro. Het is een van de grotere kapitaalrondes in de Europese biotechsector dit jaar. Met die verse middelen gaat Camel-IDS, dat antistoffen van kameelachtigen gebruikt, het onderzoek naar zijn geneesmiddel tegen hersenmetastasen financieren.

112 Kapitaalrondes Ook het aantal kapitaalrondes was nooit zo hoog: de teller staat op 112, tegenover 102 over heel 2017.

De omvangrijke ronde van het Brusselse bedrijf illustreert hoe hard het gaat bij de financiering van Belgische niet-beursgenoteerde tech- en biotechbedrijven. Volgens onze gegevens haalden ze dit jaar al 634 miljoen euro op. Dat is bijna 75 procent meer dan over heel 2017, met 366 miljoen al een recordjaar. Ook het aantal kapitaalrondes was nooit zo hoog: de teller staat op 112, tegenover 102 over heel 2017.

De Belgische start-ups en scale-ups vinden gemakkelijk hun weg naar buitenlandse investeerders, die hun internationale expansie ondersteunen. Ook bij Belgische dossiers staan prestigieuze en kapitaalkrachtige durfkapitaalfondsen uit Silicon Valley - denk aan Iconiq Capital, Insight Venture Partners of Index Ventures - steeds vaker op de eerste rij.

Biotechwalhalla

Parallel streken dit jaar tal van buitenlandse biotechbedrijven neer in België. Het internationaal gereputeerde ecosysteem rond biotechnologie in onze contreien trekt ze aan. En hun komst gaat vaak gepaard met het ophalen van verse middelen, onder meer bij lokale investeerders. Bijna de helft van het in 2018 opgehaalde geld (44%) vloeide naar biotechbedrijven. En drie van de grootste vijf kapitaalrondes staan op hun naam (zie grafiek).

Een van de drie toppers is Camel-IDS. Een andere is Miracor, met een kapitaalronde van 25 miljoen voorlopig goed voor de vijfde plaats. Miracor, dat een eigen katheter tegen hartfalen ontwikkelt, is van oorsprong Oostenrijks, maar verhuisde onder impuls van zijn Belgische CEO begin dit jaar naar Luik. De federale investeringsmaatschappij FPIM, haar Waalse tegenhanger SRIW en het regionale Meusinvest stapten toen in.

Iteos

Ook de grootste Belgische kapitaalronde van het jaar staat op naam van een biotechbedrijf: Iteos. Met 75 miljoen dollar (64 miljoen euro) vers kapitaal hoopt het Waalse bedrijf een doorbraak te forceren in immunotherapie, de verzamelnaam voor behandelingen die het immuunsysteem van kankerpatiënten extra kracht geven om het gevecht aan te gaan met kankercellen. Iteos heeft een deel van het geld gebruikt voor de oprichting van een filiaal in Boston, het mekka van de Amerikaanse farmasector.

De twee techbedrijven in de top vijf zijn Collibra en Showpad. Collibra, dat software ontwikkelt die bedrijven helpt bij het stroomlijnen, verwerken en beveiligen van hun gegevens (big data), zamelde 48 miljoen in. Showpad, het Gentse bedrijf achter een digitaal platform voor verkoop en marketing, staat op vier met een ronde van 35 miljoen. Beide bedrijven haalden de jongste jaren tientallen miljoenen op om hun internationale doorbraak te financieren.

Europa

Ook in de rest van Europa zit de financiering van groeibedrijven in de lift. Volgens het databedrijf PitchBook haalden Europese start-ups en scale-ups in de eerste negen maanden van het jaar bijna 15 miljard euro op. Het record van vorig jaar - 19 miljard euro - zal probleemloos gebroken worden, luidt het. De markt wordt gestuwd door kapitaalkrachtige investeerders die elkaar steeds meer beconcurreren, wat de waarderingen en dus de omvang van de kapitaalrondes omhoogtrekt.