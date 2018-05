Spectaculaire opbrengst voor Belgisch durffonds Hummingbird

Zynga, het bedrijf achter sociale games als Farmville en Words With Friends, neemt de Turkse start-up Gram over voor 250 miljoen dollar. Het sterk Belgisch getinte fonds Hummingbird Ventures verdient 75 keer zijn investering terug.

Gram Games is een start-up die in 2012 in Istanboel werd opgericht en 77 werknemers telt. Het ontwikkelde enkele hyperpopulaire smartphonegames, zoals Merge Dragons! en 1010!, dat meer dan 100 miljoen gebruikers wereldwijd kent. De negen games van Gram zijn samen meer dan 170 miljoen keer gedownload.

Zo kwam het op de radar van Zynga, een van de grootste spelers in de wereld van sociale games. Zynga, bekend van hits als Farmville en Words With Friends, betaalt 250 miljoen dollar in cash voor het jonge bedrijfje. Dat bedrag kan nog oplopen als niet nader bepaalde financiële doelstellingen behaald worden.

Dat betekent zelfs voor de wereld van het durfkapitaal een opvallend hoge opbrengst voor de grootste aandeelhouder van Gram: het fonds Hummingbird Ventures. Dat wordt vanuit Londen geleid door de Vlaamse investeerder Barend Van den Brande. Hummingbird verdient in korte tijd 75 keer zijn investering terug.

In drie opeenvolgende kapitaalrondes haalde Gram in totaal 1,6 miljoen dollar op, waarvan 1,3 miljoen van Hummingbird. 'Dit is een heel speciale uitkomst', zegt Van den Brande in een reactie.

95 miljoen dollar

'Het verhaal van Gram gaat in tegen de traditionele logica dat je als start-up super veel kapitaal nodig hebt om te groeien, met heel veel verwatering in het aandeelhouderschap als gevolg.'

Hummingbird bestaat sinds 2010 en is toe aan zijn derde fonds. Behalve de oprichter kleuren ook de aandeelhouders van het fonds sterk Belgisch.

Vorig jaar verzamelde het een oorlogskas van 95 miljoen dollar voor investeringen in jonge techbedrijven. Een bekende naam in de portfolio is maaltijdkoerierdienst Deliveroo.