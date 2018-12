Speeltuin voor zelfrijdende auto's

China wil leidend worden op het gebied van autonoom rijden. In 2020 moet de helft van de nieuwe auto’s in elk geval gedeeltelijk ‘zelfrijdend’ zijn. Duitse automakers kijken verlekkerd naar de testmogelijkheden op ’s werelds grootste automarkt.

Zonder dat de chauffeur ook maar iets hoeft te doen, remt de auto af. De bestuurder die voor ons rijdt, heeft plotseling op de rem getrapt. Even verderop, als we in de rij staan voor een stoplicht, verschijnt een aftelklok op de display. Nog 40 seconden, dan is het groen. De software in deze auto communiceert niet alleen met andere auto’s, maar ook met verkeerslichten. Een zesde daarvan is in Wuxi inmiddels uitgerust met chips en verbindingskastjes. Afhankelijk van de drukte bepalen de systemen het tempo waarin de lichten van kleur wisselen. Welkom in de stad die een inkijk geeft in het rijden van de toekomst.

Volgens beproefd Chinees recept wordt hier getoeterd bij de stoplichten als er niet snel genoeg wordt opgetrokken. We worden links en rechts ingehaald, afgesneden waar dat eigenlijk net niet meer kan. Aan de infrastructuur ligt het niet in Wuxi. De wegen aan de noordrand van het reusachtige Taihumeer zijn breed, goed verzorgd ook. De weggebruikers? Die zijn een stuk minder voorspelbaar. Voorrang krijg je niet in China, die neem je. Ook als je daar niet per se recht op hebt.

Schermvullende weergave ©REUTERS

Ingewikkeld voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s? ‘Het rijgedrag is hier anders’, constateert ook Alexander Pesch, hoofd geautomatiseerd rijden van Audi China, met gevoel voor understatement. Voor hem was juist dat aspect een van de redenen om hier vorig jaar met zijn bedrijf neer te strijken. ‘Wij willen tegemoetkomen aan de behoeften van onze consumenten, waar ook ter wereld. Het is ontzettend belangrijk om hier te zijn’, zegt Pesch, gekleed in een T-shirt met een witte opdruk met vier Audi-ringen.

Zodra het signaal is gegeven - ofwel door een knopje op het stuur, ofwel door een vilein tikje op het gaspedaal - trekt de testauto, een Audi Q7, op tot een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Zelfrijdend is de auto nog niet, vergaand geautomatiseerd wel.

Getest wordt er overal in het land (zie inzet). Wuxi, een stad van 6,5 miljoen inwoners op 100 kilometer ten westen van Sjanghai, biedt automakers als Audi de kans zaken uit te proberen die elders nog niet altijd worden toegestaan. ‘Wuxi is altijd leidend geweest in het uittesten van innovatieve technologieën’, zegt Wang Weiming, functionaris van het ministerie van Industrie en Informatietechnologie dat is verbonden aan het project. ‘Op het gebied van connected vehicles zit Wuxi in de voorhoede.’

Classificatie zelfrijdende auto’s Classificatie zelfrijdende auto’s L0: handmatige besturing. L1: de auto ondersteunt desgewenst het stuur, en kan helpen bij het accelereren en afremmen, maar de bestuurder blijft verantwoordelijk voor de rest van het rijproces. L2: gedeeltelijke autopilot. De auto ondersteunt verschillende opties bij het sturen, accelereren en afremmen, maar de bestuurder blijft verantwoordelijk voor de rest van het rijproces. L3: voorwaardelijke autopilot. Het grootste deel van het rijproces wordt uitgevoerd door de auto. Bestuurders moeten hun aandacht erbij houden voor noodgevallen. L4: sterk geautomatiseerd rijden. Het gehele rijproces wordt uitgevoerd door de auto. Menselijke bestuurders hoeven hun aandacht er niet bij te houden, al werkt het systeem nog niet in alle omstandigheden. L5: volledig geautomatiseerd rijden. Het gehele rijproces wordt uitgevoerd door de auto. Menselijke bestuurders hoeven hun aandacht er niet bij te houden.

Het planningsorgaan NDRC, de Nationale Hervormings- en Ontwikkelingscommissie, heeft bepaald dat in 2020 de helft van alle verkochte nieuwe auto’s uitgerust moet zijn met de technologie die hier wordt uitgetest. Dat moet het aantal ongelukken terugdringen, files doen afnemen en de CO2-uitstoot inperken. Wat helpt is dat in China over het delen van data nauwelijks discussie bestaat. Het opzetten van testgebieden is in de eenpartijstaat met een vingerknip gebeurd.

Chen Xilun, partijsecretaris van de wijk Binhu, kan zijn trots maar moeilijk verbergen. ‘We focussen op slimme technologie en duurzame ontwikkeling, hebben beleidsplannen doorgevoerd die dit soort tests mogelijk maken’, vertelt hij een zaaltje afgevaardigden uit de industrie in Wuxi. Een beleid waar Pesch en zijn team, en een handvol andere automakers dankbaar gebruik van maken. ‘In Europa moet er eerst een volledige oplossing zijn voor alles’, zegt Pesch over de beperkingen waar automakers op de thuismarkt tegenaan lopen.

Schermvullende weergave ©rv

Dat snelle productontwikkeling in de praktijk risico’s inhoudt, heeft de recente geschiedenis echter ook uitgewezen. In 2011 knalden door een ontwikkelingsfout twee hogesnelheidstreinen op elkaar. Inzake veiligheid wordt geen enkele concessie gedaan, bezweert de Duitser op de achterbank van de testwagen. Maar, zo meent hij: ‘Regelgeving staat ontwikkeling van nieuwe technologie soms in de weg. Men is hier meer gewend in een vroegtijdig stadium al te starten.’

Wetgeving

Ging het eerst om rustiger terreinen aan de rand van de stad, de SUV’s van Audi hebben inmiddels ook groen licht voor de drukker bereden wegen. ‘De wetgeving in dit land staat nog maar in de kinderschoenen’, zegt ook Jian Shuisheng, hoogleraar aan de Chinese Academie voor de Wetenschap. De problemen die nu rijzen, zullen bepalend zijn voor de regelgeving, stelt hij. ‘Een revolutionaire verandering.’ In september kreeg Audi een licentie die het mogelijk maakt om zelfrijdende auto’s van niveau 4 (zie inzet) op de openbare weg in Wuxi te testen, uitbreiding naar Peking volgde. BMW en Daimler zijn bezig met vergelijkbare proeven.

50 % In 2020 moet 50 procent van alle nieuwe auto’s in Wuxi uitgerust zijn met zelfrijdende technologie.

De proeven in Wuxi gaan niet alleen verder dan de experimenten die Audi in onder meer Düsseldorf uitvoert. Ze vereisen ook ander voer voor de software en algoritmes die het systeem ‘slimmer’ moeten maken. ‘Hier kom je ook voetgangers op de snelweg tegen’, glimlacht Pesch. ‘In Duitsland zouden we de functie om die te herkennen op de Autobahn hebben uitgeschakeld.’

Schermvullende weergave ©Nio

Maar het grootste verschil zit in de mate van automatisering. Als plots een voetganger oversteekt, remt de auto in Wuxi volledig en worden de waarschuwingslichten automatisch ingeschakeld. In de Duitse variant wordt de chauffeur gewaarschuwd, maar moet hij nog zelf actie ondernemen.

V2x word de techniek genoemd die de auto (vehicle) met alles en iedereen (x) moet verbinden. Dat vraagt nogal wat van het netwerk, weet ook Chen Wei, hoofdwetenschapper van China Mobile, de grootste telecomoperator van het land. Hij is betrokken bij de proef in Wuxi. ‘Niet lang geleden hadden we de traditionele rol om telefoonverbindingen te maken’, zegt hij. ‘3G maakte van de mobiele telefoon een smartphone, 4G bracht de gebruiker bandbreedte. Nu kijken we naar de gebruikerscasus van 5G-technologie.’ Die kan gebruikt worden voor hoge volumes en stevige datastromen, zoals bij connected driving. ‘In 2020 gaan we daar uitgebreid mee testen’, vertelt Chen. ‘We kijken vooral naar plekken waar veel mensen wonen. China telt meer dan 300 steden met ruim 1 miljoen inwoners.’

Schermvullende weergave ©rv

Tijdens de testritten, die nu nog via een LTE ofwel een sneller 4G-netwerk plaatsvinden, wordt een schat aan data vastgelegd. De vraag is tot op welke hoogte de data die uit dit testproject worden verkregen ook commercieel mogen worden ingezet. Directeur Electr(on)ische Ontwikkeling van Audi China, Heinz-Willi Vassen, wil daar niet te veel over kwijt.

‘Zoals in elk land in de wereld volgen wij de lokale wet- en regelgeving. We gebruiken de data primair om de functionaliteiten van onze systemen te verbeteren, in een omgeving waarin we delen met onze partners’, zegt hij. Een referentie aan Huawei en China Mobile en samenwerkende overheidsinstanties.

Cybersecurity

De zogeheten cybersecuritywet maakt het voor buitenlandse bedrijven vrijwel onmogelijk om resultaten uit onderzoek en ontwikkeling in China in de toekomst ook in andere onderzoekscentra te gebruiken. Vassen denkt daar geen last van te hebben. Hij ziet in Wuxi de plek om samen met de lokale autoriteiten te werken aan standaardisatie van de sector. ‘Kennis die we hier in China opdoen, kunnen we naar Europa brengen, net zoals we feedback uit onze Europese tests kunnen gebruiken om de functionaliteit van onze auto’s op de Chinese markt te verbeteren’, zegt hij. Reden om in Wuxi een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum op te zetten, waar vanaf volgend jaar 150 mensen moeten werken.

Dringen geblazen Het is dringen op de markt voor zelfrijdende auto’s. Iedereen probeert mee te doen, boven op de automakers die vrijwel allemaal hun eigen projecten hebben lopen, al dan niet in samenwerking met een van de grotere techconglomeraten. Ook buitenlandse automakers sluiten aan. Mercedes kreeg afgelopen zomer al een vergunning om in Peking te gaan testen met een ‘level 4’ zelfrijdende auto. De elektrische autofabrikant Nio wil in 2020 de Amerikaanse markt op met de Nio EVE. De elektrische auto van Volkswagen, Sedric, is volledig zelfrijdend en werkt op spraakbediening. Baidu, het Google van China, werkt aan een elektrische auto met eigen Apollo-software. Didi, China’s Uber, test zijn zelfrijdende auto in Chinese en Amerikaanse steden. Tencent, het internetconglomeraat achter apps als WeChat, bouwt in Palo Alto een team dat zich specifiek richt op de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Testvergunningen heeft het nog niet.