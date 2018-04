Spotify: aftellen naar dé techbeursgang van het jaar

Een van Europa’s meest succesvolle techbedrijven trekt dinsdag naar de beurs. Spotify redde de muziekindustrie, maar overleeft het ook zijn eigen model?

De Zweedse muziekstreamer Spotify tekent dinsdag voor een van de grootste beursintroducties in de tech- en mediawereld van de afgelopen jaren. Spotify wil voor muziek worden wat Netflix is voor video: een mastodont die een industrie naar zijn hand heeft gezet en tegelijk ook een winstmachine en een beurslieveling is.

Dat eerste wil aardig lukken. Dankzij Spotify als duidelijke marktleider onder de streamers zit de wereldwijde omzet van de muziekindustrie sinds enkele jaren weer in de lift na een lange periode van verval. Maar of het ook een winstmachine wordt, is een groot vraagteken. In zijn twaalfjarige bestaan sloot Spotify nog geen enkel jaar af met winst. Meer nog, de verliezen lopen op.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Het prospectus dat het bedrijf van de 35-jarige oprichter Daniel Ek bij de beursplannen publiceerde, toont een razendsnel groeiende business die in hoog tempo luisteraars aan zich weet te binden. Artiesten morren wel eens over de beperkte inkomsten die tot bij hen geraken en over de gratis versie (wie betaalt, hoeft geen reclame te horen), maar weinig sterren blijven nog van Spotify weg. Dankzij slimme algoritmes gebaseerd op luistergedrag schotelt Spotify zijn gebruikers gepersonaliseerde afspeellijsten voor, zoals de populaire Discover Weekly, elke week afgemeten op uw smaak.

Maar tegelijk worstelt Spotify met zijn moeilijke kostenstructuur. Van elke dollar die binnenkomt gaat 79 cent naar de rechtenhouders van de 35 miljoen liedjes die op het platform streambaar zijn. Voor Spotify komt het erop aan niet enkel de marges drastisch te verbeteren, maar ook het zakenmodel bij te schaven zodat het bloeden gestelpt wordt. Een optie is munt te slaan uit de bergen data over de sector en het publiek waarover het beschikt. En hoe meer het bedrijf groeit, hoe sterker het staat om over kosten te onderhandelen.