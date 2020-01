Spotify bekijkt overname van sportpodcasts

Dat schrijft de zakenkrant The Wall Street Journal. Het in 2016 opgerichte The Ringer omvat ruim 30 podcasts over sport en entertainment en was in 2018 goed voor een omzet van meer dan 15 miljoen dollar. Het bedrijf is winstgevend. Spotify voert overnamegesprekken met The Ringer, al zitten die volgens de zakenkrant nog in een vroeg stadium.