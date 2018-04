Spotify beleeft droomdebuut op de beurs

Moeilijk verdienmodel

Investeerders geloven duidelijk in de groeimarge van de streamingdienst want Spotify is geen bedrijf zonder problemen. Het bedrijf zet jaar na jaar een indrukwekkende omzetgroei neer maar slaagt er niet in winstgevend te worden. Vorig jaar boekte Spotify een verlies van 1,24 miljard dollar op een omzet van 4,09 miljard dollar.