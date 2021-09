Spotify-rivaal YouTube Music groeit tot 50 miljoen gebruikers

Via YouTube Music kunnen muziekliefhebbers zowel gratis als betalend naar hun favoriete nummers luisteren.

Met 50 miljoen betalende abonnees en een marktaandeel van 8 procent is YouTube Music de snelst groeiende muziekstreamingdienst. Maar grote concurrent Spotify heeft nog altijd een pak meer gebruikers.

YouTube, eigendom van Google-moeder Alphabet, lanceerde zijn betalende muziekstreamingdienst YouTube Music in 2018. Het platform kende een sputterende opstart, maar heeft de jongste maanden de wind in de zeilen. In oktober noteerde YouTube Music 30 miljoen gebruikers, eind vorige maand tikte het de 50 miljoen aan.

Het Zweedse Spotify, dat in 2008 werd opgericht en tien jaar later naar de beurs trok, domineert sinds zijn lancering de markt voor muziekstreamingdiensten. Met 165 miljoen gebruikers is het nog altijd de grootste, maar de jongste jaren neemt de concurrentie van de Amerikaanse techreuzen toe.

Groot potentieel

Het potentieel van de streamingmarkt is groot, waardoor zowel Apple, Amazon als Google een deel van de koek probeert te grijpen. Apple Music en Amazon Music Unlimited, die in 2015 en 2016 online gingen, hebben nu respectievelijk 75 en 63 miljoen gebruikers.

YouTube Music komt nog niet aan dat aantal, maar met een marktaandeel van 8 procent is het wel de snelst groeiende muziekstreamer van het moment. Het overtreft de verwachtingen van Morgan Stanley-analisten, die bij de opstart in 2018 voorspelden dat YouTube Music pas in 2022 25 miljoen gebruikers zou hebben.

Via YouTube Music kunnen muziekliefhebbers zowel gratis als betalend naar hun favoriete nummers luisteren. Wie 9,99 euro per maand neertelt, kan de advertenties overslaan en blijven luisteren als hij bezig is met andere applicaties. Ook Spotify en Apple vragen 9,99 euro voor hun te betalen versie.

Platenlabels

Voor de lancering van YouTube Music zocht Google lang om het juiste antwoord op Spotify te vinden. Voorgangers als Google Play Music en YouTube Red waren een flop. Google was lang gebrouilleerd met artiesten en platenlabels als Universal Music, Sony en Warner, omdat YouTube-gebruikers in hun video's gebruikmaakten van muziek terwijl ze er weinig of niets voor betaalden.