Spotify ziet betalende gebruikers met een vijfde aandikken

Popartieste Olivia Rodrigo heeft voorlopig de meest gestreamde plaat van 2021 uitgebracht: haar debuut 'Sour' verzamelde 63 miljoen streams in één dag in mei.

De populaire streamingdienst Spotify zag in het tweede kwartaal zijn premium gebruikers met 20 procent stijgen. In de algemenere maandelijkse actieve gebruikers hinkt het bedrijf wel achter op de eigen verwachtingen.

165 miljoen mensen betalen om via Spotify toegang te krijgen tot een bootlading muziek, 20 procent meer dan een jaar eerder en pal op de prognoses die Spotify vooropstelde. Maar op een ander datapunt gaat Spotify onder de eigen lat.

De maandelijks actieve gebruikers, de optelsom van de betalende abonnees en de gebruikers die in ruil voor reclameboodschappen en verminderde functionaliteiten gratis luisteren, groeide met 22 procent naar 365 miljoen. Dat is nipt minder dan de 366 miljoen waar Spotify op had gehoopt.

Het bedrijf wijst daarvoor naar enkele redenen. Zo heeft het in de coronacrisis de marketingbudgetten teruggeschroefd in sommige markten, en kreeg het te maken met een probleem met nieuwe registraties via een niet nader genoemd 'globaal platform'. Welk dat is, is niet duidelijk, maar veel gebruikers gebruiken hun Facebook- of Google-login om een account aan te maken bij Spotify.

Verdubbelde reclame

Uit die 365 miljoen actieve gebruikers puurde Spotify 2,3 miljard dollar inkomsten, een groei van 23 procent. Die komt nog altijd voor het overgrote deel uit abonnementsgeld, een stroom die met 17 procent aandikte tot 2,056 miljard dollar.

Maar de kleinere inkomstenbron van reclame kende wel een veel snellere groei, met 110 procent tot 275 miljoen euro. Dat Spotify meer inzet op podcasts - met dure deals voor onder andere komiek Joe Rogan en de Obama's - heeft als doel de advertentiemarkt beter te benutten als inkomstenbron.

De markt voor Amerikaanse radioadvertenties is met 18 miljard dollar groter dan de streamingindustrie. Volgens CEO en oprichter Daniel Ek is het een kwestie van tijd voor die advertenties verschuiven van klassieke, lineaire radio naar on demand, net als die trend er is geweest voor televisie.

Podcastplezier

Een kwart van de gebruikers luisterde in het tweede kwartaal naar podcasts via Spotify. En gebruikers die podcasts luisterden, brachten 30 procent meer tijd door in de app dan een jaar eerder.

Dat alles geeft Ek vertrouwen voor de toekomst. 'Alle indicatoren tonen aan dat we goed op weg zijn onze groeidoelstellingen te halen. Door te investeren in innovatie en voor de lange termijn, willen we onze status als het geprefereerde audioplatform in de wereld cementeren.'