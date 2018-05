Spraakassistent Alexa stuurt ongevraagd privégesprek door

Amazon, producent van de slimme assistent, ziet de ongewild doorgestuurde opname als een 'onwaarschijnlijke reeks gebeurtenissen.'

Bij een familie uit het Amerikaanse Portland is het stevig mis gegaan met Alexa, de spraakassistent in de Amazon-luidspreker Echo.

Het hele huis van de familie was voorzien van Echo's, zodat de familie ten alle tijde aan Alexa kon vragen om het licht te dimmen, de temperatuur te controleren of nog andere acties uit te voeren.

Hacking

Maar de familie beleefde een stevige schrik toen ze plots gecontacteerd werden door een van de werknemers van de man, uit Seattle. 'Zet je Amazon-toestellen nu uit, je bent gehackt', was de opdracht.

Alexa had een gesprek van het koppel, over houten vloeren, opgenomen en ongewild doorgestuurd naar de persoon, die in de contactenlijst van de familie stond. Op een lokale radio verklaarde de vrouw hoe ze het aanvoelde als 'een totale privacyschending'. 'Ik zet dat toestel nooit meer aan.'

Wake word

De kwestie wakkert de privacybezorgdheden rond de aanwezigheid van een luidspreker met altijd meeluisterende spraakassistent aan. Een zogenaamd 'wake word' of activeringswoord, in dit geval 'Alexa', activeert de microfoon van het toestel, maar een gelijkaardig klinkend woord, zelfs van een reclamespot op tv, kan het systeem aanzetten.

Dat is wat er gebeurd is volgens Amazon, die de situatie een 'onwaarschijnlijke reeks gebeurtenissen' noemt. 'Het daaropvolgende gesprek werd begrepen als een verzoek om het bericht te versturen, waarop Alexa luidop vroeg: 'Naar wie?' Op dat moment verstond Alexa het gesprek op de achtergrond als een naam in de contactenlijst van de klant', stelt de internetgigant in een mededeling.

'Uitzondering'

De veiligheid van Alexa is cruciaal voor Amazon, dat het systeem alomtegenwoordig wil maken, of het nu gaat om online aankopen doen of lichten dimmen. 'We zoeken naar oplossingen om zulke gevallen nog minder waarschijnlijk te maken', verzekert het bedrijf.