Standaard Uitgeverij koopt stripverhalenapp Stripmunk

Standaard Uitgeverij, dat verschillende bekende striptitels op de markt brengt, breidt zijn digitale poot uit met de overname van de app Stripmunk.

Op Stripmunk kunnen stripliefhebbers hun verzameling strips onderbrengen, delen met andere gebruikers en op de hoogte worden gehouden over strips in aantocht. De app telt momenteel zo'n 15.000 gebruikers. En met de overname verwerft Standaard Uitgeverij een database van 98.500 strips.

Stripmunk werd ontwikkeld door Wim van Buynder, Christophe Todts en Sander Versluys, het trio achter de Lokerse ontwikkelaar Next Apps, die vorig jaar 1,9 miljoen omzet draaide. 'We hebben Stripmunk gemaakt omdat we zelf stripliefhebbers zijn. Maar door het vele werk hebben we helaas niet de tijd om de app blijvend aan te vullen met nieuwe titels', vertelt co-oprichter Wim Van Buynder.

Deze app is van grote strategische waarde voor onze marketing. Jeroen Overstijns CEO Standaard Uitgeverij

Standaard Uitgeverij zag in de app de ideale gelegenheid om zijn positie in het striplandschap te versterken. 'We kenden elkaar uit het striplandschap', vertelt Jeroen Overstijns, de CEO van Standaard Uitgeverij. 'Deze app is van grote strategische waarde voor onze marketing. De lancering ervan ligt in het verlengde van de fusie met Ballon Media, waardoor alle grote stripreeksen, zoals Suske en Wiske, Jommeke en de Kiekeboes bij ons zitten. Naast Vlaamse reeksen hebben we ook akkoorden met Dupuis, de uitgeverij achter Guust Flater, De Blauwbloezen en Thorgal. We willen vooral dichter komen bij de community van de striplezers.' Vergelijk het met de boekenapplicatie Goodreads, die door Amazon wordt aangeboden.'