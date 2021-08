Start-upbegeleider Birdhouse stort zich op langerleventrend

De accelerator Birdhouse lanceert samen met Belfius Insurance een programma voor starters die focussen op 'langer leven'. Birdhouse gaat zich ook op de Europese markt richten en wil een eigen fonds opstarten.

Birdhouse is al een kleine zes jaar actief als accelerator die startende bedrijven groot helpt worden. Daarbij krijgen de starters een aantal maanden begeleiding, gefinancierd door Belfius Insurance, en wordt bijkomend 50.000 euro krediet aan uitzonderlijke voorwaarden verschaft.

'Van de ruim 130 start-ups die werden begeleid draait 86 procent op volle toeren', zegt Jan-Willem Callebaut, de stichter en CEO van Birdhouse.

De tijd dat technologie voor ouderen vooral big, beige and boring moest zijn, is voorbij. Jan-Willem Callebaut CEO Birdhouse

De accelerator richt zich op start-ups met een levensvatbaar product, met interesse van klanten en die op de drempel staan van een groeiversnelling. Er zullen voor het nieuwe programma vijf tot zes start-ups worden geselecteerd. 'Het gaat niet om de zoveelste app die een val moet detecteren', zegt Callebaut. 'De tijd dat technologie voor ouderen vooral big, beige and boring moest zijn, is voorbij.'

Met het programma gericht op langer leven, 'aging & longevity', boort Birdhouse voor het eerst een specifiek thema aan, een 'vertical' in het jargon. Start-ups kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de eerste editie van het programma, die begin november start.

Schermvullende weergave CEO Jan-Willem Callebaut van Birdhouse met een cohorte starters en mentors. ©Birdhouse

De accelerator werkt samen met experts als Dirk Schyvinck, de auteur van het boek 'Wat als we straks 100 worden?', en de Israëlische Keren Etkin, een expert in het gebruik van technologie bij langer leven. De uitdagingen waar Birdhouse op focust, zijn gezond en fit ouder worden, mentaal en cognitief welzijn, mobiliteit en transport, slim langer zelfstandig wonen en woonzorg, en financieel en sociaal welzijn.

Maatwerk

'Waar wij ons mee onderscheiden is dat we op maat werken', zegt Callebaut. Sessies worden georganiseerd als het relevant is voor de start-up. Ruim 120 mentoren en adviseurs bieden expertise aan en voor deze eerste vertical komen daar experten bij als Geert Houben, de oprichter van het digitale platform voor ouderen Cubigo, en Floris Venneman, de medeoprichter van The Aging Group / Bureauvijftig.

Via dat laatste bedrijf krijgen de geselecteerde start-ups toegang tot een panel van meer dan 6.000 mensen tussen 48 en 104 jaar oud met wie ze hun product, dienst of businessmodel kunnen aftoetsen. Roularta Healthcare helpt bij het genereren van persaandacht bij de zorgprofessionals. Er is ook een samenwerking met Aldea, een grote speler in de markt van woon-zorgcentra om pilootprojecten te lanceren.

Europa

Birdhouse heeft vestigingen in Gent en Antwerpen en vestigt zich nu ook in Brussel. 'Als Europese start-ups zich aanbieden, dan bekijken we zeker ook hun dossier', zegt Callebaut.

Birdhouse wil volgend jaar een eigen fonds oprichten.

Begin volgend jaar lanceert Birdhouse zich op de Europese markt. Het programma rond langer leven wordt nu al virtueel en in het Engels uitgewerkt. Er komen ook nieuwe thema's aan bod. Daarbij worden ook nieuwe externe partners gezocht.

Daarbij krijgt het bedrijf steun van experts in durfkapitaal als Renaat Berckmoes van Fortino Capital en Frank Claassen van Newion, die begin dit jaar bestuurder werden.

Er werken vijf mensen bij Birdhouse, het team wordt uitgebreid naar acht tot tien medewerkers.