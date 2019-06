Steeds meer bedrijven nemen polis cyberrisico's

Je zal het maar meemaken: een of meer hackers die je bedrijf gericht aanvallen met ransomware en meteen drie weken grotendeels platliggen. Het is de nachtmerrie waar het Belgische luchtvaartbedrijf Asco doorgaat.

Polissen tegen cyberrisico’s zitten enorm in de lift. De markt is wel nog niet matuur.

In de lift

Door het fenomeen stijgt het aantal verzekeringspolissen tegen cyberrisico’s, zegt zowel de Duitse verzekeringsgigant Allianz als Aon, een grote Amerikaanse makelaar voor professionele klanten. ‘Ze zitten de jongste jaren enorm in de lift’, stelt Herbert Baeten van Aon Belgium. ‘De markt is wel nog niet zo matuur als in de VS. Nog maar minder dan 5 procent van de Belgische bedrijven is verzekerd. Maar bij de beursgenoteerde firma’s, de financiële en de IT-spelers ligt de penetratie een stuk hoger. Ook daar zijn nog uitzonderingen, maar dat begint de minderheid te worden.’ Baeten ziet bovendien een groeiende aandacht bij andere en kleinere ondernemingen.