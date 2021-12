Steeds meer bedrijven zeggen af voor techbeurs in Las Vegas

Almaar meer grote technologiebedrijven zeggen hun deelname aan de gezaghebbende Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas af vanwege het coronavirus. Grote concerns als Google, Lenovo en Intel komen niet of met een minimale bezetting naar het evenement waar de allernieuwste technologie wordt voorgesteld. Eerder kondigden onder andere Facebook-moeder Meta, Amazon, T-Mobile en Twitter al aan geen acte de présence te geven.

Afzeggen voor de show in Las Vegas is de beste keuze voor de gezondheid en veiligheid van onze teams.

De bedrijven kiezen ervoor om werknemers niet in gevaar te brengen door evenementen, tentoonstellingen en briefings te organiseren tijdens de jaarlijkse gadgetextravaganza. 'Na rijp beraad hebben we besloten om niet aanwezig te zijn op de beursvloer van CES 2022', zegt een woordvoerder van de Amerikaanse internetgigant Google. 'We hebben de ontwikkeling van de omikronvariant op de voet gevolgd en hebben besloten dat dit de beste keuze is voor de gezondheid en veiligheid van onze teams.'