Steeds meer grote Amerikaanse bedrijven veroordelen racisme

Nike (en Adidas)

Eerder al had de Amerikaanse sportartikelenreus Nike zijn befaamde slogan 'Just Do It' vervangen door een druk bekeken antiracismeboodschap. 'For Once, Don't Do It. Don't Pretend there's not a problem in America. Don't turn your back on racism', klonk het in een video die miljoenen malen bekeken werd op Twitter en zelfs door zijn Duitse aartsrivaal Adidas werd gedeeld.