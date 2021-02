Stevig operationeel verlies voor Google Cloud

Let's get cloud. Met een kleine tweak aan de monsterhit van Jennifer Lopez krijg je het sentiment in de techsector samengevat. Diensten rond virtuele data-opslag zijn het focuspunt bij techgiganten en dat is bij Google niet anders. Moederbedrijf Alphabet rapporteerde dinsdagavond voor het eerst aparte winstcijfers over zijn cloudbusiness. Google Cloud draaide vorig kwartaal 3,83 miljard dollar omzet, een cijfer dat de consensusverwachting (3,81 miljard dollar) overtreft.