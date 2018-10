Stichters ingelijfde bedrijven aarden niet bij Facebook

1. Oculus

Topman en medeoprichter Brendan Iribe van Oculus, het bedrijf achter de bekende 3D-bril Oculus Rift, liet via zijn eigen Facebook-pagina weten op te stappen. Een andere oprichter van Oculus, de bekendere Palmer Luckey , was vorig jaar al vertrokken. Luckey en Iribe brachten geen redenen voor hun vertrek naar buiten.

2. Instagram

De twee oprichters van de razend populaire foto- en videodienst Instagram Kevin Systrom en Mike Krieger dienden een maand geleden hun ontslag in. Volgens de nieuwsdienst Bloomberg waren de twee toplui ontevreden over de dagelijkse bemoeienissen van Zuckerberg.

Instagram wordt almaar belangrijker voor Facebook en is - in tegenstelling tot zijn moederbedrijf - niet verwikkeld in privacyschandalen. Onlangs werd de foto- en videoapp als zelfstandig bedrijf geschat op een waarde van 100 miljard dollar, of meer dan 100 keer zijn aankoopwaarde. Instagram meldde in juni dat het de grens van 1 miljard maandelijks actieve gebruikers bereikt heeft.