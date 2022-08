Striktly van Stéphanie Ouachan tankt 1 miljoen euro

Striktly, het softwareplatform van Stéphanie Ouachan, haalt 1 miljoen euro op. Kris Kerremans, de eigenaar en oprichter van het IT-bedrijf Inuits, wordt minderheidsaandeelhouder.

Ze had zich voorgenomen nooit meer met externe investeerders te werken. 'In mijn vorige bedrijf, Fort Security, heb ik erg slechte ervaringen gehad met mijn vennoot', zegt Ouachan, die het softwarebedrijf Striktly in 2017 boven de doopvont hield. 'Ik gebruikte de voorbije jaren een standaardmail om de geïnteresseerde investeerders die me contacteerden vriendelijk te bedanken.'

Dinsdag maakt het softwarebedrijf uit Antwerpen bekend dat Kerremans, de oprichter van het IT-bedrijf Inuits, in het kapitaal stapt. Het gaat om een investering van 1 miljoen euro. 'Mijn adviesraad vindt het tijd ik dat trauma uit het verleden loslaat en groeikapitaal zoek', zegt Ouachan. 'Ik leerde Kris kennen via het advocatenkantoor Four & Five. Het klikte meteen.'

Ouachan hoopt te leren van de 20 jaar ervaring van Kerremans als CEO van een techbedrijf. 'Bovendien weet hij hoe je een IT-bedrijf in Europa laat groeien.' Inuits heeft meer dan 200 werknemers, met kantoren in Oekraïne, Tsjechië en Polen.

Bouw- en installatiesector

Striktly ontwikkelde een softwareplatform voor kmo's om hun in- en uitgaande facturen te verwerken en hun klantenbestand, planning en logistiek te beheren. Het platform is vooral populair in de bouw- en installatiesector.

Het investeringsgeld moet in de eerste plaats dienen om de naamsbekendheid van Striktly een boost te geven. 'De voorbije jaren hebben we vooral gefocust op ons product', zegt Ouachan. 'Nu dat op punt staat, is ons doel marktaandeel te winnen.'