Super Mario krijgt vrijdag, 50 jaar na de uitvinding van de eerste spelcomputer, een zitje in de statige Nikkei-index.

Dat plekje in de sterrenlijst van de beurs van Tokio komt op het moment dat Nintendo zelf een hindernissenparcours rijdt, dat zelfs Super Mario zou afschrikken. Dat komt in de eerste plaats door de chiptekorten, die industriële sectoren wereldwijd tot wanhoop drijven.

Die maken dat ook makers van gameconsoles aanzienlijk minder spelcomputers kunnen leveren dan de markt wil. Zeker nu corona het thuisgamen een enorme boost heeft gegeven, kunnen de consolemakers - Nintendo incluis - niet leveren. Daar komt nog bij dat de Chinese overheid in de strijd tegen gameverslaving een maand geleden verordonneerde dat Chinese kinderen voortaan nog maximaal drie uur per week mogen gamen.

Bovendien zijn analisten toch wat ongerust over de vooruitzichten voor de nieuwe generatie van de mobiele console Switch, die Nintendo volgende week vrijdag boven het doopvont houdt.

Het aandeel Nintendo heeft dit jaar al 17 procent van zijn waarde verloren, terwijl de Nikkei in die periode 8 procent is gestegen.

Die zou nog steeds niet beschikken over een grafische kaart die beelden van 4K-kwaliteit kan leveren, iets wat al jaren gemeengoed is bij de consolerivalen Sony en Microsoft. Dat alles maakt dat het aandeel Nintendo dit jaar al 17 procent van zijn waarde heeft verloren, terwijl de Nikkei de voorbije negen maanden 8 procent is gestegen.