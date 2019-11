Tankopslagbedrijf Vopak gaat werknemers overal volgen via sensoren

Het Nederlandse Vopak gaat elektronische pasjes testen die elke beweging van werknemers én bezoekers volgen. Of het systeem in België wordt uitgerold, wil het bedrijf niet zeggen.

Waar mensen lopen, maar ook of ze liggen of staan, op welke hoogte ze zich bevinden en of ze een werkvergunning hebben. Die informatie krijgt Vopak , een van de grootste tankopslagbedrijven van de wereld, binnenkort van iedereen op één fabriekslocatie in Nederland. Het bedrijf gaat er een volgsysteem testen dat elke stap van werknemers én bezoekers via elektronische pasjes en sensoren continu volgt, schrijft het Financieele Dagblad.

Vopak is het eerste bedrijf dat in Nederland zo'n systeem test. De test zou in januari plaatsvinden. 'Het doel is te kijken of die pasjes kunnen bijdragen aan de veiligheid', stelt het beursgenoteerde tankopslagbedrijf. 'Vanzelfsprekend zullen privacy en de regelgeving onderdeel uitmaken van de test.' De pasjes worden aan het einde van de werkdag gewist en de gegevens worden alleen anoniem bekeken. Meer wil het bedrijf niet kwijt.

Of het systeem op termijn ook in ons land kan worden ingevoerd? Ook daar wil Vopak niet op ingaan. De opslaggigant heeft in de haven van Antwerpen bijna 800.000 m3 tanks staan voor de opslag en overslag van vloeibare chemicaliën, gassen en olieproducten staan. Onlangs kondigde Vopak nog een extra investering aan op de Antwerpse Linkeroever. Het telt hier meer dan 500 werknemers.

Privacy

Heel wat Nederlandse personeelsleden blijken niet gerust in de test. Volgens Cees den Breejen, de voorzitter van de ondernemingsraad van Vopak, maakt het personeel zich zorgen over de privacy. 'Waar loopt iemand, zit hij op de wc? Wat gaat het bedrijf doen met die data?'

'Er is één gouden regel: de maatregel mag niet verder gaan dan wat je als bedrijf strikt noodzakelijk acht'. Anouk Focquet Privacy juriste bij advocatenkantoor Contrast

'Het klinkt alsof het bedrijf op vlak van privacy heel ver gaat', zegt Anouk Focquet van het advocatenbureau Contrast, gespecialiseerd in privacy en dataprotectie. 'Een beetje big brother toch. Voor zulke systemen is er één gouden regel: de maatregel mag niet verder gaan dan wat je als bedrijf strikt noodzakelijk acht. Dan blijft nog de vraag of het belang van het bedrijf te zwaar doorweegt op het privacyrecht van de werknemer op de werkvloer. De maatregel moet proportioneel blijven in functie van het te bereiken doel. Dat is een erg moeilijke oefening.'

Het is volgens Focquet heel belangrijk om ad hoc aan te geven wat je met die verkregen gegevens doet, hoe je de mensen informeert en hoe je bepaalt welke mensen en welke plaatsen je aan het systeem onderwerpt.

Kortrijk

Het veiligheidsargument van Vopak is volgens Focquet heel subjectief. 'In een haven kan dat een heel andere connotatie hebben dan ergens anders. Een bedrijf kan maatregelen inroepen omdat in een haven bezorgdheid heerst over cocaïnehandel. Je moet een juiste balans vinden tussen het belang van het bedrijf en de impact op de privacy van de werknemer.'