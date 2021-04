Team.blue strijkt neer op Griekse markt

Enartia werd opgericht in 2004, en is actief onder de namen Papaki en Top Host. Via die merken biedt Enartia de registratie van domeinnamen, hosting en clouddiensten aan. Niet alleen in Griekenland, maar ook in Servië en Albanië. Het Griekse internetdienstenbedrijf, dat zijn hoofdkwartier in Iraklion (Kreta) heeft, kan rekenen op meer dan 97.000 klanten en beheert meer dan 365.000 domeinnamen.