TeamViewer maakt grootste Europese techdebuut sinds 2000

TeamViewer heeft zijn debuut gemaakt op de beurs van Frankfurt. Het softwarebedrijf krijgt een waardering mee van 5,25 miljard euro. Het is daarmee de grootste technieuwkomer in Europa in bijna 20 jaar tijd.

Het is in tijden niet meer zo druk geweest op de beursvloer van Frankfurt. TeamViewer bracht liefst 300 van zijn in totaal 800 werknemers mee om zijn eerste notering op de koerstabellen te vieren. Het adjectief wordt dezer dagen nogal snel in de mond genomen, maar het was dan ook niets minder dan een historisch moment. Middenin een schraal IPO-klimaat, tekent het Duitse softwarebedrijf voor de grootste Europese beursgang van het jaar. In de technologiesector is het zelfs de grootste Europese nieuwkomer in twee decennia.

De introductieprijs lag op 26,25 euro per aandeel. Dat is aan de bovenkant, zij het onder het maximum van de prijsvork die tussen 23,50 euro en 27,50 euro lag vastgeprikt. Tegen die prijs haalt het 2,21 miljard euro op. Daarmee overstijgt het bedrijf de beursgang van de vorige recordhouder, de Italiaanse betaalspecialist Nexi (2,06 miljard) die in april naar de beurs van Milaan trok.