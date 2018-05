Teamleader lanceert investeringsfonds van 1 miljoen euro

170 applicaties

'Marketplace is de eerste stap voor veel kmo's richting digitale transformatie . Maar we wilden nog een stap verder gaan. We hebben nu al 170 actieve applicaties op ons platform en elke gebruiker gebruikt gemiddeld vijf applicaties. We willen dat nu verder accelereren door middel van samenwerkingen met softwareontwikkelaars', zegt CEO Jeroen De Wit .

Geen overbruggingsfunctie

Lokale integratie is heel belangrijk voor het bedrijf, dat actief is in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. 'Wij maken een miljoen euro vrij om te co-investeren, maar in wat we investeren is afhankelijk van de prioriteit in elk land. Soms is het bijvoorbeeld interessanter om integraties in Duitsland te hebben rond in-voicing in plaats van CRM', legt De Wit uit. Hij benadrukt dat het investeringsfonds geen overbruggingsfunctie heeft totdat Teamleader zelf klaar is met nieuwe applicaties om er dan mee te kunnen concurreren.