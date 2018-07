Tech- en mediabonzen keuvelen in de bergen van Idaho

De verzamelde top van de media-, tech- en entertainmentwereld verzamelt deze week naar jaarlijkse gewoonte in het bergdorp Sun Valley in de Amerikaanse staat Idaho. Terwijl de CEO's koffie drinken, gaan de megadeals voort.

Tim Cook van Apple, Daniel Ek van Spotify, Sheryl Sandberg van Facebook, Masayoshi Son van Softbank,...: één voor één druppelden ze deze week toe in Sun Valley, een wintersportdorp in de afgelegen Amerikaanse staat Idaho. Wat Davos elke winter is voor de verzamelde globalistische elite, is Sun Valley voor technologie, media en entertainment.

De conferentie, 'invite only', wordt ieder jaar georganiseerd door de investeringsboetiek Allen & Co en draagt de bijnaam 'zomerkamp voor miljardairs'. De kleine lokale luchthaven heeft alle moeite om dezer dagen de zowat 400 privévliegtuigen te kunnen verwelkomen.

Ook Jeff Bezos van Amazon schuift aan, net als Susan Wojcicki van YouTube en haar zus Anne Wojcicki van het geneticabedrijf 23andMe. Nog van de partij: Dara Khosrowshahi van Uber en Mary Barra van General Motors, want de tech- en auto-industrie geraken steeds meer met elkaar verweven naarmate auto's gaandeweg rijdende computers worden.

Biedoorlog

Veel aandacht gaat naar de sterk vertegenwoordigde mediawereld, met onder andere Bob Iger van Disney, Brian Roberts van de kabelgroep Comcast en Rupert Murdoch van 21st Century Fox. De industrie is volop in beweging. Comcast (eigenaar van de tv-zender NBC en de filmstudio Universal) verhoogde woensdag nog zijn bod voor de Britse satellietzender Sky tot 26 miljard pond.

Comcast hoopt daarmee 21st Century Fox af te troeven, dat dinsdag nog 24,5 miljard pond bood op Sky. De biedoorlog is al aan de gang sinds 2016.

Tegelijk bieden Disney en Comcast op de entertainmentactiviteiten van 21st Century Fox, dat onder meer 'The Simpsons' en 'X-Men' in portefeuille heeft. Disney wil 71 miljard dollar neertellen voor het media-imperium en lijkt op kop te liggen om het pleit te winnen.

De distributeurs en de producenten van media, traditioneel twee gescheiden takken in de sector, zoeken elkaar steeds meer op in een antwoord op het geweld van internetbedrijven als Amazon, Netflix en Apple (van wie de toplui allemaal in Sun Valley rondhangen), die ook entertainment maken en aanbieden via het internet.

Dealfestival

Sun Valley heeft de reputatie de geboorteplaats te zijn van meerdere grote deals in het wereldje. Amazon-baas Jeff Bezos zou er de basis gelegd hebben voor zijn persoonlijke overname van The Washington Post, de krant die hij in 2013 voor 250 miljoen dollar inlijfde.

Ook de kiemen voor de fusies tussen Disney en ABC in 1995 en tussen Time Warner en AOL in 2000 werden gelegd in Sun Valley. Die laatste deal, met een prijskaartje van 164 miljard dollar op het hoogtepunt van de dotcomhype, staat intussen evenwel bekend als een van de slechtste ooit.

Of er dit jaar ook hard nieuws te rapen zal zijn, is dan weer weinig waarschijnlijk. In Sun Valley is dan wel veel pers aanwezig, maar alles gebeurt er grotendeels achter gesloten deuren. Al hebben paparazzi er wel een vette kluif aan.

Schermvullende weergave Dara Khosrowshahi, CEO van Uber. ©AFP

Schermvullende weergave Tim Cook, CEO van Apple. ©AFP

Schermvullende weergave Susan Wojcicki, de CEO van YouTube. ©AFP

Schermvullende weergave Rupert Murdoch van News Corp en 21st Century Fox met zijn echtgenote Jerry Hall. ©AFP

Schermvullende weergave Daniel Ek, CEO van Spotify. ©AFP

Schermvullende weergave Masayoshi Son (midden), de CEO van Softbank. ©AFP

Schermvullende weergave Kenichiro Yoshida, CEO van Sony. ©AFP

Schermvullende weergave Mary Barra, CEO van General Motors. ©AFP