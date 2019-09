Techbedrijf Acquia van Dries Buytaert bijna unicorn

Profiel

Drupal

Drupal is een open sourcesysteem voor het beheer van inhoud op websites en blogs. De Antwerpenaar Dries Buytaert bedacht het als student op zijn kot in 2000. Het gratis te verkrijgen systeem wordt onderhouden door meer dan 100.000 actieve vrijwilligers en wereldwijd draaien enkele procenten van alle websites op Drupal. Bekende gebruikers zijn Pfizer, het Witte Huis en The Economist.

Acquia

Buytaert richtte in 2007 in de VS Acquia op. Dat bedrijf is commercieel actief met Drupal-software. Dat is niet om huis-, tuin- en keukenblogs op te zetten, maar vooral om bedrijven te helpen ingewikkelde websites met Drupal-technologie te maken. Tot de klanten behoren Vodaphone en IBM. Acquia haalde eerder al 173 miljoen dollar groeikapitaal op en groeide uit tot een organisatie met ruim 800 mensen. Financiële cijfers zijn niet bekend.