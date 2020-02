Techcongres Barcelona afgelast wegens coronavirus

Coronavirus speelt ook andere vakbeurzen uit elkaar

Niet alleen MWC in Barcelona is het slachtoffer van het Chinese longvirus. Meer dan 20 vakbeurzen in China en Zuidoost-Azië werden al uitgesteld of afgelast. Dat is een enorme klap voor de horeca en de reissector in de betrokken landen. Enkele voorbeelden:

> De internationale boekenbeurs van Taipei (Taiwan) die vorige week moest doorgaan, werd verplaatst naar mei.

> De luchtvaartshow van Singapore, die normaal nu zou plaatsvinden, gaat op kleinere schaal door. Een ‘Leadership Summit’ die vooraf moest plaatsvinden, is afgelast.

> De kunstbeurs Art Basel Hong Kong show, voorzien van, 19 tot 21 maart, is afgelast.

> De textielbeurs Domotex Asia in Sjanghai, van 24 tot 26 maart, werd geannuleerd. Daar wilden ook heel wat Vlaamse bedrijven exposeren.

> De ‘Asian Business Aviation Conference & Exhibition’, die van 21 tot 23 april was voorzien in Sjanghai, gaat niet door.

> Semicon, een vakbeurs voor de wereldwijde chipindustrie in de tweede helft van maart, is tot een onbepaald tijdstip uitgesteld.

> Het Food and Beverage Innovation Forum 2020, van 15 tot 17 april in het Chinese Hangzhou, is eveneens uitgesteld tot een nog onbekende datum.