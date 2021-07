Techmiljardairs kunnen weer op jamboree in Sun Valley

Na een jaar gedwongen corona-uitstel komen 's werelds invloedrijkste media- en techbonzen deze week in het Amerikaanse stadje Sun Valley weer samen voor hun jaarlijkse 'zomerkamp' voor miljardairs. Paparazzi kijken uit naar de nieuwkomers onder de happy few, beurswatchers naar mogelijke nieuwe monsterdeals.

De Sun Valley Conference die de Amerikaanse investeringsmaatschappij Allen & Co. al sinds de jaren 80 organiseert in het gelijknamige dorpje in de staat Idaho, kan je nog het best omschrijven als het Davos van de tech- en media-industrie.

De essentie De Sun Valley-conferentie in de Amerikaanse staat Idaho is al jaren een begrip in de tech- en mediasector en lokt de prominentste bedrijfsleiders in de business.

Onder meer Facebook-baas Mark Zuckerberg, Apple-CEO Tim Cook en beleggerslegende Warren Buffett trekken deze week naar het event.

In het verleden was Sun Valley de geboorteplaats van een aantal monsterdeals in de business. Waarnemers verwachten dat dat ook nu weer het geval kan zijn.

Op de gastenlijst stijgen ook namen uit de gaming- en cryptowereld in de ranking.

Ieder jaar in juli trekken de grootste namen in de business met hun privéjet naar het onooglijke stadje aan de rand van de Sawtooth Mountains. Om er bergwandelingen te maken, te vissen of te golfen. Maar vooral: om er ongestoord over zaken te praten. Door corona was de conferentie vorig jaar uitgesteld, waardoor de editie van dit jaar drukker bijgewoond wordt dan anders.

De gastenlijst ziet er bijzonder indrukwekkend uit. Of het nu gaat om Facebooks Mark Zuckerberg, beurslegende Warren Buffett, Apple-CEO Tim Cook of Netflix-baas Reed Hastings, de voorbije dagen zagen de koeien die langs de luchthaven nabij Sun Valley grazen hun privéjets allemaal landen.

Ook Amazon-baas Jeff Bezos en diens opvolger Andy Jassy staan op de gastenlijst, net als Microsoft-oprichter Bill Gates. Of ze allemaal daadwerkelijk naar Sun Valley zullen komen, valt te bezien. Bezos is druk bezig met de voorbereiding van zijn trip naar de ruimte. Gates wil mogelijk uit de spotlights blijven door zijn scheiding.

Strenge coronaregels

Volgens de Amerikaanse openbare omroep NPR is het selecte clubje mannen en vrouwen dat deze week in het Sun Valley Resort verblijft samen goed voor meer dan 1.000 miljard dollar. Maar ook voor hen zullen strikte coronaregels gelden, heeft de organisatie duidelijk gemaakt. Wie naar Sun Valley wil afzakken - dat gebeurt enkel op uitnodiging - moet ofwel gevaccineerd zijn ofwel een negatieve test kunnen voorleggen. Tegelijk worden bepaalde bijeenkomsten op het event enkel buiten georganiseerd.

Zo'n jaarlijkse jamboree lijkt vooral voer voor paparazzi die maar wat graag foto's proberen te scoren van Bezos en co. in spuuglelijke Patagonia-bodywarmers. Maar Sun Valley is meer dan dat. Het biedt ook meer inzicht in de trends die de komende jaren zwaarder zullen doorwegen in de tech- en media-industrie.

1.000 miljard waarde deelnemers Volgens de Amerikaanse openbare omroep NPR zijn de mannen en vrouwen die deze week in het Sun Valley Resort verblijven samen zo'n 1.000 miljard dollar waard.

Een blik op de nieuwkomers op de gastenlijst is wat dat betreft al verhelderend. Zo was het tot voor enkele jaren ondenkbaar dat iemand uit de cryptowereld zijn opwachting zou kunnen maken in Idaho. Nu blijkt Brian Armstrong, de topman van de populaire bitcoinbeurs Coinbase, een van de prominente gasten.

Computergames

Ook Bobby Kotick, de topman van het gamingbedrijf Activision Blizzard, is opgeschoven in de rankings. Dankzij de pandemie zagen producenten van videogames hun omzet exploderen. De kans is dan ook groot dat de klassieke mediabedrijven mensen als Kotick in Sun Valley willen overtuigen om partnerships te sluiten.

Klassieke mediabedrijven zullen er alles aan doen om in de gratie te vallen bij de toppers van grote gameontwikkelaars, die fors profiteerden van de coronacrisis.

Tegelijk wordt het afwachten of het jaarlijkse zomerkamp voor miljardairs opnieuw een aantal monsterdeals kan voortbrengen zoals dat in het verleden het geval was. Zo zou Bezos in de bergen van Idaho hebben beslist dat hij met Amazon de krant The Washington Post zou kopen, en ook de monsterfusie tussen Time Warner en AOL kende hier zijn oorsprong.