Technologie zet mens eindelijk echt centraal

5G wordt groot

Grote technologische doorbraken zoals de smartphone in 2007 zijn zeldzaam en hebben vaak een lange aanloop nodig. De eerstvolgende doorbraak is wellicht 5G. Met de 5G-bandbreedte kan een veelvoud aan data veel sneller worden verwerkt. Verizon is het nieuwe systeem al (langzaam) aan het uitrollen in de VS. Japan wil in de eerste helft van 2020 klaar zijn, nog voor de Olympische Spelen in Tokio beginnen.

De nieuwe Zweedse CEO van Verizon, Hans Vestberg, haalde in zijn ‘keynote’ op CES enkele partners aan die met 5G nieuwe kansen zien. The New York Times verwacht dat zijn graphics sterk kunnen verbeteren, compleet met virtuele realiteit. De krant ziet ook mogelijkheden voor een meer gepersonaliseerde krant en voor bijdragen uit de ‘crowd’, oftewel interactieve journalistiek.

Het entertainmentbedrijf Disney heeft de creatieve mensen van zijn dochters bijeengeroepen om over de nieuwe mogelijkheden in het 5G-tijdperk na te denken.

‘5G betekent ook dat het dataverkeer tot 90 procent minder energie zal vergen’, stelt Vestberg. ‘Het kan bijdragen tot schonere lucht, is veel betrouwbaarder en maakt het eenvoudiger de hele wereld van internet te voorzien.’

5G is ook onontbeerlijk voor een technologie die de consument het stuur juist níét meer in handen wil geven: de zelfsturende auto. Maar het zal wellicht nog tien jaar duren voor daar een massamarkt voor is.