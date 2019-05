Technologiehoofdstad San Francisco verbiedt gezichtsherkenning

Volgens de stad is de technologie te gevoelig voor fouten en vormt ze een inbreuk op de privacy van de inwoners.

San Francisco heeft dinsdag als eerste Amerikaanse stad ooit het gebruik van gezichtsherkenningsapparatuur door de politie en overheid verboden. De software is nog te gevoelig voor fouten en het gebruik is een inbreuk op de privacy van de inwoners, zegt de stad. Met het verbod wil de stad vooral een signaal geven, want de politie gebruikte de technologie nog niet.

'San Francisco is het hoofdkwartier van alles wat met technologie te maken heeft en daar horen ook verantwoordelijkheden bij', zei Aaron Peskin, de toezichthouder van de stad, aan The New York Times. 'Het is onze verantwoordelijkheid de excessen van technologie aan te pakken.'

Vaak fouten

Voorstanders van meer privacy stellen dat de apparatuur tot meer onterechte arrestaties kan leiden. Vooral bij ouderen en niet-blanken maakt de software vaak fouten, zegt de gemeenteraad.

Alle nieuwe surveillanceapparatuur moet voortaan eerst worden goedgekeurd door de gemeenteraad van San Francisco. Die kan maatregelen nemen om te verzekeren dat de software aan de wet voldoet.