Techparel Newtec in Singaporese handen

Newtec, met hoofdzetel in Sint-Niklaas, is een specialist in satellietcommunicatie en in apparatuur voor het doorsturen van tv-signalen en breedbandinternet. Het Vlaamse overheidsvehikel PMV en het durfkapitaalfonds Smartfin (Jurgen Ingels) zijn sinds ruim twee jaar de meerderheidsaandeelhouders, met opgeteld 55 procent van het kapitaal.