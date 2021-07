Techparel Showpad broedt op grote kapitaalronde

Het softwarebedrijf Showpad voert gesprekken met een beperkt aantal kandidaten om vers kapitaal op te halen. Dat vernam De Tijd. De kans is groot dat de verhoudingen tussen aandeelhouders daarbij verschuiven en Showpad de volgende Belgische eenhoorn wordt.

Showpad is een specialist in software om verkopers te coachen en te trainen en commerciële teams productiever te maken. Het ontstond in 2011 als spin-off van de digitale studio In The Pocket. Het Gentse softwarebedrijf telt ruim 1.000 klanten in uiteenlopende sectoren, waaronder in eigen land Proximus, BNP Paribas Fortis, TVH, DHL, Unilin, Atlas Copco, BASF en Goodyear.

De jongste kapitaalronde van het bedrijf gaat terug tot midden 2019. Dat was met een bedrag van 70 miljoen dollar de grootste ooit voor Showpad. Het was de zesde keer dat het Gentse softwarebedrijf geld bijtankte. In totaal haalde Showpad sinds zijn oprichting al ongeveer 160 miljoen dollar (135 miljoen euro) op.

Intussen staat de volgende kapitaaloperatie voor de deur. Volgens onze informatie voert Showpad, geadviseerd door een internationale zakenbank, gesprekken met een beperkt aantal kandidaten met het oog op een stevige kapitaalinjectie.

Hoe groot die ronde moet worden, is onduidelijk. Maar de kans bestaat dat sommige aandeelhouders de kans grijpen om deels te cashen. Showpad zit in de handen van zijn oprichters Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere en van de durfkapitaalfondsen Dawn Capital, Insight Venture Partners, Hummingbird en Korelya. Sommige daarvan zijn al bijna tien jaar aan boord.

We bekijken altijd de mogelijkheden om onze groei te ondersteunen. Maar één ding staat vast: we staan niet te koop. En ik sluit niet uit dat u op uw honger blijft. Pieterjan Bouten CEO Showpad

Oprichter en CEO Pieterjan Bouten wil niet veel commentaar kwijt over de plannen. ‘We bekijken altijd de mogelijkheden om onze groei te ondersteunen. Maar één ding staat vast: we staan niet te koop. En ik sluit niet uit dat u op uw honger blijft’, reageert hij.

Showpad zette de afgelopen jaren het opgehaalde geld meerdere keren aan het werk via overnames. Het kocht onder meer het Londense softwarebedrijf Voicefox en legde de hand op Learncore, een Amerikaanse start-up gespecialiseerd in software voor het opleiden en coachen van verkopers.

Select clubje

Als het tot een operatie komt - naar verluidt zou dat een kwestie van weken kunnen zijn -, dan is de kans heel groot dat Showpad zijn intrede maakt in het select clubje van Belgische eenhoorns (unicorns in het vakjargon). Dat zijn jonge technologiebedrijven met een waardering van meer dan 1 miljard euro. Bij de kapitaalronde van 2019 liet Bouten weten dat Showpad er toen ‘niet ver van af’ zat.

De andere Belgische unicorns zijn het Brusselse databedrijf Collibra en het Gentse hostingbedrijf Team.blue (ex-Combell). Ook Deliverect, dat software maakt om online bestellingen van horecazaken te beheren, is goed op weg om die miljardenstatus snel te bereiken.

Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus en de wereldwijde lockdownmaatregelen lieten zich voelen bij Showpad. Het Gentse bedrijf moest ruim een tiende van zijn 470 werknemers aan de deur zetten. Het ging voornamelijk om verkoopmedewerkers in zijn acht kantoren wereldwijd. In eigen land werden in Gent en Brussel jobs geschrapt.

Het bedrijf is heel karig met financiële details, maar in de tweede helft van het jaar kwam het opnieuw op kruissnelheid, waardoor de jaaromzet uitkwam op 78 miljoen dollar, tegenover ongeveer 71 miljoen voordien. Belangrijker: het Gentse techbedrijf zou voortaan ook een positieve kasstroom realiseren. Lees: het verbrandt geen cash meer.