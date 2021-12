Techpioniers bundelen ervaring en geld in AI-tool om start-ups te selecteren

Een tachtigtal techondernemers, onder wie Jonas Dhaenens (Team.blue) en Joris Vandergucht (Silverfin), en techinvesteerders zoals Jurgen Ingels (Smartfin) en Anthony De Clerck (Dovesco) verenigen zich in een fonds van 20 miljoen euro zaaikapitaal voor prille starters. Artificiële intelligentie staat hen bij om uit de duizenden kandidaten de schaarse potentiële successen van morgen te selecteren.

Honderden early stage-bedrijfjes dingen elke dag naar de hand van investeerders als Jurgen Ingels, de fintechpionier die ooit Clear2Pay oprichtte en groot maakte en nu de drijvende kracht is achter Smartfin Capital. 'Het is echt een stortvloed geworden', zegt Ingels. 'Tegelijk circuleert heel veel geld bij risicokapitaalfondsen, waardoor er veel concurrentie is voor goede dossiers. Snelheid van selectie is extreem belangrijk geworden.'

De essentie Twee serieondernemers Boris Bogaert en Wim Derkinderen (ex-Netlog, ex-Cardwise, ex-Xpenditure) richtten Pitchdrive op, een investeringsfonds voor prille techstarters annex een AI-instrument om die te helpen selecteren.

Onder meer Jonas Dhaenens, Joris Vandergucht (Silverfin), Jurgen Ingels, Paul en Carmen Cordier, Luc Verelst en een 80-tal andere ondernemer-investeerders stapten in het fonds, dat 20 miljoen euro ophaalde.

De software vervangt niet de eindselectie, maar is een grote hulp bij de schifting.

En dus kwamen Wim Derkinderen en Boris Bogaert, ooit managers bij de sociale netwerksite Netlog en daarna de oprichters van het betaalbedrijf Cardwise en het onkostenplatform Xpenditure (verkocht aan Sodexo), op het idee van Pitchdrive. Ze brachten de kennis en ervaring van een tachtigtal Belgische ondernemers-investeerders bij elkaar om een data-instrument te ontwikkelen dat op basis van artificiële intelligentie het evaluatieproces versnelt en schaalbaarmaakt.

'De bedoeling is het kaf van het koren te scheiden', zegt Derkinderen. 'Uit de pakweg tweeduizend start-ups die we elke maand benaderen, laten we enkele honderden het proces doorlopen, waarna uiteindelijk 50 overblijven die een hoge score halen in de tool. Vanaf dan bekijken we ze persoonlijk, tot enkele dossiers overblijven waarin we investeren en die we coachen.'

De ondernemers investeren ook allemaal in het fonds, dat - in samenwerking met Smartfin Capital - net afgesloten werd met een kapitaal van 20 miljoen euro. Het kan nog doorgroeien tot 30 miljoen. Deelnemende ondernemers zijn onder meer Jonas Dhaenens (Team.blue), Joris Vandergucht (Silverfin), Lorenz Bogaert (ex-Netlog en ex-Twoo), Paul en Carmen Cordier (ex-Telindus) en ex-bouwondernemer Luc Verelst (oa. Droia). De bedoeling is de 20 tot 30 miljoen euro de komende twee jaar te investeren in een 40-tal bedrijfjes, met enkele tienduizenden tot honderdduizenden euro's per dossier.

Solo-starter

Behalve een vragenlijst maakt de AI-tool ook een semantische analyse van het zogenaamde pitchdeck, het dossier waarmee een start-upondernemer zichzelf presenteert. De tool houdt rekening met een 200-tal parameters die gecorreleerd zijn met later succes. Hebben de ondernemers al eens een bedrijf opgericht? Is hun potentiële markt wereldwijd of lokaal? Hoe uniek is hun product, hoe schaalbaar is het, hoe complementair is het team, hoe sterk is hun business- en financieel plan?

'We kunnen bogen op de ervaring van de techondernemers om tot een immense tijdreductie te komen', zegt Ingels, die bestuurder is bij het nieuwe fonds van Pitchdrive. 'Waarom zouden starters alle fouten die ervaren techondernemers al gemaakt hebben nog eens moeten maken? Door die over te slaan kan je veel sneller tot succes komen. We zoeken als investeerders vaak naar een speld in een hooiberg. Met Pitchdrive willen we de hooiberg kleiner maken.'

De tool werd al beperkt getest in een eerste fonds van Pitchdrive, waarin 3 miljoen euro zit. Dat is geïnvesteerd in een 20-tal Europese start-ups, waaronder Oper Credits, een platform om de aanvraag van een hypotheeklening bij een bank te automatiseren, Brauzz, een abonnementsformule voor een vereenvoudigd gamma schoonmaakproducten, en Boombrush, een platform voor tandhygiëne.