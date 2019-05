Techreus Magic Leap koopt Limburgse hologrammenmaker

De Amerikaanse specialist in augmented reality zet voet aan de grond in België via de overname van de Hasseltse start-up Mimesys. Het prijskaartje is niet bekend.

Magic Leap zegt u misschien niets, maar het achtjarige bedrijf dat gespecialiseerd is in augmented reality is hot. Het werkte jaren in alle stilte en geheimzinnigheid aan een augmented-realitybril die virtuele beelden plaatst boven op de omgeving van de gebruiker. Het concurreert op dat vlak met reuzen zoals Microsoft en Apple.

Google en Alibaba Magic Leap mag dan wel heel geheimzinnig zijn, het is ook een van de best gefinancierde start-ups van de VS. Het haalde de jongste vijf jaar via zeven kapitaalrondes niet minder dan 2,6 miljard dollar (2,3 miljard euro) op en wordt gewaardeerd op meer dan 6 miljard dollar. Het bedrijf, geleid door oprichter Rony Abovitz, kreeg onder meer geld van de technologiereuzen Google en Alibaba, maar ook van de staatsinvesteringsfondsen van Saoedi-Arabië en Singapore. De telecomreuzen AT&T en NTT Docomo (Japan) zitten, net als een reeks financiële investeerders, eveneens aan boord. NTT Docomo trad begin deze maand toe tot het kapitaal. De Duitse mediagroep Axel Springer sprong eveneens op de kar.

Meer nog: volgens sommige analisten kan Magic Leap met zijn technologie de reuzen uit Seattle en Cupertino het nakijken geven. Ook de digitale reuzen Google en Alibaba hebben het bedrijf op hun radar staan en namen er een participatie in (lees inzet). Magic Leap heeft al enige tijd de status van 'eenhoorn', een technologische start-up met een waardering van minstens 1 miljard dollar.

De geheimzinnigheid over Magic Leap leidde aanvankelijk tot veel scepsis, maar vorig jaar lanceerde het bedrijf uit Florida zijn eerste product, de Leap One. Die bril laat de echte en de virtuele wereld in elkaar overgaan.

Limburgse hologrammen

Die combinatie van de echte en de virtuele wereld is waar de Belgisch-Franse start-up Mimesys mee bezig is. Het in Hasselt gevestigde bedrijf ontwikkelde een softwareplatform dat mensen in realtime en in 3D vastlegt, om die beelden vervolgens over het internet te streamen, waarna de beelden op een andere locatie in een virtuele of in de echte wereld geplaatst worden met nieuwe VR- of augmented-realityapparatuur.

Kort gezegd maakt het holografische communicatie mogelijk: mensen die zich fysiek op een andere locatie bevinden, kunnen toch met elkaar in interactie gaan alsof ze in dezelfde ruimte zitten. In combinatie met AR kan Mimesys daar ook virtuele voorwerpen bij betrekken. Zo wordt het mogelijk ingenieurs virtueel te laten vergaderen over een virtueel prototype dat ze kunnen 'vastnemen' en aan elkaar doorgeven.

De overname door Magic Leap geeft Mimesys de kans zijn technologie uit te rollen op het platform van een wereldspeler in AR-brillen. Voor Magic Leap is de Limburgse technologie dan weer een waardevolle aanvulling voor zijn hardware, en dus ook een manier om meer brillen te verkopen.

Mobile Vikings

Mimesys, met vestigingen op de Corda Campus in Hasselt en in Parijs, werd begin 2016 opgericht door Davy Loots (ex-Mobile Vikings) en het Franse duo Rémi Rousseau-Stéphane Saffré. De start-up kreeg 1 miljoen euro startkapitaal van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM en vier private investeerders: Frank Bekkers, Koen Desmedt, Jan Van Gaelen en Theo Vanheusden. De drie eerstgenoemden zaten mee achter de telecomoperator Mobile Vikings. Vanheusden bekleedde verschillende managementfuncties in industriële bedrijven en investeert als businessangel in technologische start-ups.

Dat het jonge bedrijfje al drie jaar na zijn oprichting gekocht wordt door een wereldspeler als Magic Leap, is vrij uitzonderlijk. 'Daardoor halen we in één klap een groot Amerikaans bedrijf naar Corda Campus, die een broedplaats is voor talentvolle ondernemers', klinkt het.