Techreuzen verhuizen productie uit China

Elektronicamakers als Apple, Nintendo en Google verhuizen een deel van hun productie uit China of overwegen dat te doen. Zo willen ze de Amerikaanse heffingen tegen China omzeilen.

Omdat de VS op sommige uit China ingevoerde elektronica importheffingen tot 25 procent leggen, trekt de productie van spelcomputers, smartphones en andere consumentenelektronica deels weg uit China.

Het Japanse gamingbedrijf Nintendo verhuist een deel van de productie van zijn spelcomputer Switch uit China naar andere landen in Azië, meldt de zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden in Nintendo's toeleveringsketen.

Daarmee volgt het bedrijf achter Super Mario het voorbeeld van andere elektronicareuzen met productie in China. Het Japanse Sharp, sinds 2016 gecontroleerd door de Taiwanese elektronicareus Foxconn, meldde dat het de productie van pc's uit China naar Taiwan of Vietnam wil verhuizen.

iPhone

Dat is mogelijk de voorbode van een nog grotere verhuis door Foxconn, dat in China megafabrieken uitbaat. Foxconn is de hofleverancier van het Amerikaanse Apple en verklaarde eerder deze week klaar te staan de assemblage van iPhones uit China te verplaatsen als dat nodig zou zijn.

Foxconn maakt zich sterk dat het over voldoende productiecapaciteit buiten China beschikt om alle iPhones voor de Amerikaanse markt te bouwen. Apple heeft nog niet het signaal gegeven dat zo'n productieverhuis nodig is.

Foxconn verklaarde eerder deze week klaar te staan de assemblage van iPhones uit China te verplaatsen als dat nodig zou zijn.

Naar schatting driekwart van Foxconns productiecapaciteit gebeurt op het Chinese vasteland, maar de toeleveringsreus heeft ook fabrieken in Brazilië, Mexico, Vietnam, Indonesië, Tsjechië en Australië en investeert fors in de uitbouw van productiecapaciteit in India.

De Taiwanese groep hoopt eind volgend jaar een nieuwe fabriek in het Amerikaanse Wisconsin te openen. Dat zal de Amerikaanse president Donald Trump tevreden stemmen, want hij wil dat meer producten voor de Amerikaanse markt in Amerika gemaakt worden.

Nest

Ook Google wordt door de importheffingen van Trump gedwongen alternatieven voor zijn Chinese productie te zoeken. De Amerikaanse techreus zou volgens de nieuwsdienst Bloomberg een deel van zijn productie van Nest-thermostaten en serverhardware uit China weghalen en verhuizen naar Taiwan en Maleisië.