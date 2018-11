Techsector onderuit omdat Apple minder iPhones bestelt

Op Wall Street gaat de techbeurs Nasdaq onderuit. Volgens The Wall Street Journal heeft Apple het aantal bestellingen voor de nieuwe iPhones fors ingekrompen door een tegenvallende vraag.

Beleggers dumpen tech- en chipaandelen op Wall Street. De technologiegevoelige Nasdaq staat meer dan twee procent in het rood. Verontrustende berichten over Apple en een opflakkering in de handelsoorlog wegen op het sentiment.

Chipaandelen zitten in de verdrukking. Beleggers vrezen dat de winsten van de chipbedrijven over hun hoogtepunt heen zijn. Volgens The Wall Street Journal heeft Apple het aantal bestellingen voor zijn nieuwe iPhones fors ingeperkt. De krant citeert ingewijden die stellen dat Apple een derde van de 70 miljoen bestellingen voor de iPhone XR heeft geannuleerd.

1.000 miljard

Apple gaat onderuit op de beurs. Het aandeel zit meer dan 20 procent onder zijn piek en verkeert daarmee in een berenmarkt. De beurswaarde is inmiddels onder de mythische grens van 1.000 miljard dollar gezakt. Eerder waren er al berichten van leveranciers die hun vooruitzichten verlaagden omdat een grote klant een groot deel van zijn bestellingen had ingetrokken. Volgens analisten ging het om Apple.

Daarnaast zet een opflakkering van de handelsoorlog tussen de VS en China techaandelen onder druk. Het handelsconflict kan de geïntegreerde productieketen van techbedrijven, die vaak zowel China als de VS omspannen, ernstig ontregelen. Financial Times bericht dat Chinese regelgevers naar eigen zeggen bewijs hebben dat Samsung , SK Hynix en Micron Technology concurrentieregels hebben overtreden.

Volgens Financial Times zal China de controle op de bedrijven opvoeren. De drie bedrijven zijn de grootste fabrikanten van geheugenchips ter wereld.