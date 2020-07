Ted Sarandos is een oudgediende bij Netflix. Hij werkt er al sinds 1999, toen het bedrijf nog dvd's verzond via de post.

Lockdownkampioen Netflix krijgt tweede baas. Ted Sarandos wordt co-CEO naast sterke man Reed Hastings. Sarandos was al baas over het schijnbaar oneindige videoaanbod van Netflix. Hij maakte van Netflix een powerplayer in Hollywood.

Zonder sport op televisie en met weinig andere vormen van vertier vonden miljoenen mensen tijdens de coronalockdown hun weg naar Netflix, de internetbibliotheek met een schijnbaar bodemloos vat vol films en series. Wereldwijd namen in de eerste zes maanden van dit jaar 26 miljoen mensen een abonnement, goed voor bijna 200 miljoen bingewatchers in totaal. Het Amerikaanse bedrijf is de kampioen van het pandemiejaar. De man die achter de schermen de architect is van het rijke aanbod wordt daarvoor beloond.

26 miljoen Nieuwe abonnees Wereldwijd namen in de eerste zes maanden van dit jaar 26 miljoen mensen een abonnement op Netflix. Het is de kampioen van het pandemiejaar.

De 55-jarige Ted Sarandos, tot nu chef inhoud, wordt mede-CEO naast mister Netflix himself, Reed Hastings. ‘Ted en ik gaan het leiderschap over Netflix delen. Wat al informeel was, maken we nu formeel’, zei Hastings (59), die Netflix in 1997 mee oprichtte, in een statement. Dat is niet gelogen: Sarandos verdiende bijvoorbeeld al even veel als Hastings (30 miljoen dollar in 2019). ‘Ted zat aan het stuur van onze revolutionaire strategie. Hij heeft de gave te zien waar onze industrie en de smaak van de consument naartoe gaan.’

Onder impuls van Sarandos evolueerde Netflix van een zuiver technologisch platform om bestaande series waarvoor het licenties kocht te streamen naar een van de belangrijkste producers van eigen originele films, series en documentaires. Het begon met vroege hits als ‘House of Cards’ (destijds een gok van 100 miljoen dollar voor de eerste twee seizoenen die Sarandos afklopte zonder medeweten van Hastings, om maar te zeggen welk gewicht hij al had) en ‘Orange is the New Black’. Vandaag rollen kleppers als ‘Stranger Things’ of ‘La Casa de Papel’ continu van de band.

Steraandeel

Nu is meer dan de helft van wat op Netflix te zien is zelf gemaakt. Het bedrijf plukt uit een poel van talent en invloed, van eliteregisseurs als Martin Scorsese of Alfonso Cuarón tot het echtpaar Obama. Dat leverde niet alleen op financieel vlak op - Netflix is een steraandeel op de Amerikaanse beurs, met al 63 procent winst sinds Nieuwjaar - het bedrijf zit sinds enkele jaren ook op de eerste rij als de Emmy’s of Oscars worden uitgedeeld. Met de benoeming van Sarandos is de switch van een techbedrijf uit Silicon Valley naar een mastodont in Hollywood compleet.

Ted zat aan het stuur van onze revolutionaire strategie. Hij heeft de gave te zien waar onze industrie en de smaak van de consument naartoe gaan. Reed Hastings CEO Netlfix

Sarandos kent het Netflix-hoofdkwartier in de zonnige heuvels van Las Gatos in Californië maar al te goed. Hij werkt er al sinds 1999. Zijn promotie zet hem in polepositie om grote man Hastings op te volgen als de tijd rijp is. Ook al geeft die te kennen nog lang niet klaar te zijn voor een stap terug. ‘Ik ben geëngageerd voor de lange termijn. Zeker nog een decennium. Dit is onderdeel van een lang proces van successieplanning’, zei Hastings over Sarandos’ promotie.

Twee bazen zijn een gok, maar Hastings en Sarandos staan bekend als complementair. De eerste is meer een gereserveerd ingenieurstype, de kroonprins iemand die al smalltalkend de film- en tv-business als zijn binnenzak kent. Hastings overziet de strategie, Sarandos de creatieve kant.

Dvd-schijfjes

Netflix doorzwom al veel wateren. Het bedrijf werd nog voor de dotcombubbel geboren en hield zich lang bezig met de verhuur en verzending van dvd-schijfjes via de post, een dienst waarmee het de strijd aanging met de oldschoolvideotheken. Omdat Netflix, en dan vooral Sarandos, beter en eerder dan de concurrenten inzag dat streaming via het web voor een vast maandelijks bedrag het model zou worden om entertainment bij de mensen te krijgen, blies het iedereen weg. Terwijl Hastings en Sarandos hun volk marathonkijken aanleerden, kreeg hun strategie navolging. Samen met onder meer Apple, HBO en Disney vecht Netflix een streaming war uit.