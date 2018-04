Telenet-leverancier op zwarte lijst Britse cyberveiligheid

In ons land is Telenet afnemer van diens infrastructuur voor mobiele netwerken.

Volgens de Britse cyberexperts brengt de ZTE-uitrusting de nationale veiligheid in gevaar. 'De Britse telecomnetwerken draaien vandaag voor een groot stuk op apparatuur van Huawei , ook een Chinese leverancier', luidt het. Daar nog een andere Chinese leverancier aan toevoegen is voor de cyberveiligheidsdienst onverstandig. Huawei's technologie wordt overigens onder de loep genomen door de inlichtingendienst GCHQ, die de cyberveiligheidsdienst overkoepelt.

Telenet , klant van ZTE, ziet geen graten in de Chinese technologie. 'Voor het afsluiten van het contract met ZTE is naar aanleiding van eerdere aantijgingen tegen het bedrijf een grondige screening uitgevoerd door Liberty Global en zijn advocaten. Op basis van dat onderzoek zijn we ervan overtuigd dat ZTE een betrouwbare partner is', reageert een woordvoerster.