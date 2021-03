Telenet stapt in productiehuis Caviar

Het telecom- en mediabedrijf Telenet neemt een belang van 49 procent in het productiehuis Caviar.

Tv-reeksen als 'Clan', 'Tabula Rasa', 'Down the Road', reclamespotjes voor Coca-Cola en Hermes en films als de Oscar-belofte 'Sound of Metal': allen komen ze uit de koker van Caviar, dat in 2004 werd opgericht.

Het derde grootste productiehuis van Vlaanderen kondigde dinsdag aan dat het een investeerder heeft gestrikt. Telenet neemt een belang van 49 procent in Caviar Group. De rest van de aandelen blijft in handen van CEO Bert Hamelinck, tv-gezicht Mathias Coppens en CTO Michael Sagol.

Caviar zocht al langer een strategische groeipartner. Gesprekken met het Nederlandse Endemol en een Vlaamse investeringsgroep leverden niets op. Het bedrijf draait een omzet van 100 miljoen euro, maar botst op zijn groeilimieten. Door de internationale concurrentie en de dalende advertentie-inkomsten staan in de hele sector de inkomsten onder druk. Dat leidt tot een consolidatiegolf, waarin schaal belangrijk wordt.

Voor Caviar was de keuze duidelijk: overgenomen worden of onafhankelijk voortgaan met een nieuwe aandeelhouder. De steun van Telenet moet helpen het internationale potentieel een boost te geven, zegt CEO Bert Hamelinck. Het productiehuis heeft kantoren in België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en haalt 65 procent van zijn inkomsten uit die laatste markt.

Vlaams talent naar het buitenland

'We moeten voortbouwen aan een businessmodel waarbij lokaal talent zo veel mogelijk kan switchen tussen lokale en buitenlandse projecten', zegt Hamelinck. 'Met Telenet als partner zijn we ideaal gepositioneerd om in dit snel veranderende medialandschap de motor te zijn van de eerste grote Belgische entertainmentgroep en creëren we kansen voor de lokale markt. Samen kunnen we van het talrijke Vlaams audiovisueel talent een wereldmerk maken.'